Находчивые: Остановку с кладбища перенесли на 11 квартал после приказа мэра в Бердске

Глава города за сутки сказал решить вопрос на ул. Ленина. Здесь месяц горожане ждали павильон. На кладбище автобус зимой не ходит, чиновники посчитали, что остановка здесь пока не нужна.

Около входа в сторожку на кладбище остановки нет уже две недели

Исчезла остановка с кладбища в Бердске. Об этом сообщили читатели «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 27 октября. Где павильон, рассказала начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

— Остановочный павильон перенесли на «11 квартал». Так как зимой автобусный маршрут на кладбище не ходит, — сказала Надежда Валерьевна сегодня, 28 октября.

Вице-мер по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров подтвердил, что остановку перенесли.

— Это временная мера, — подчеркнул Владимир Николаевич сегодня, 28 октября.

Весной на кладбище поставят новый павильон, сказала Надежда Нятина. Напомним, что оборудовать остановку на «11 квартале» за сутки приказал мэр Бердска Евгений Шестернин. Ее горожане ждали около месяца с началом осенних дождей. Она была убрана из-за того, что у собственника павильона со встроенной торговой точкой закончился срок аренды земельного участка. Он убрал свои строения, чтобы мэрия могла разыграть конкурс. После приказа главы города павильон оперативно переехал с кладбища на ул. Ленина. Так чиновники нашли выход из положения.