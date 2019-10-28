28.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Находчивые: Остановку с кладбища перенесли на 11 квартал после приказа мэра в Бердске

17:34 28.10.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Глава города за сутки сказал решить вопрос на ул. Ленина. Здесь месяц горожане ждали павильон. На кладбище автобус зимой не ходит, чиновники посчитали, что остановка здесь пока не нужна.

Находчивые: Остановку с кладбища перенесли на 11 квартал после приказа мэра в Бердске
Около входа в сторожку на кладбище остановки нет уже две недели

Исчезла остановка с кладбища в Бердске. Об этом сообщили читатели «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 27 октября. Где павильон, рассказала начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

— Остановочный павильон перенесли на «11 квартал». Так как зимой автобусный маршрут на кладбище не ходит, — сказала Надежда Валерьевна сегодня, 28 октября.

Вице-мер по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров подтвердил, что остановку перенесли.

— Это временная мера, — подчеркнул Владимир Николаевич сегодня, 28 октября.

Весной на кладбище поставят новый павильон, сказала Надежда Нятина. Напомним, что оборудовать остановку на «11 квартале» за сутки приказал мэр Бердска Евгений Шестернин. Ее горожане ждали около месяца с началом осенних дождей. Она была убрана из-за того, что у собственника павильона со встроенной торговой точкой закончился срок аренды земельного участка. Он убрал свои строения, чтобы мэрия могла разыграть конкурс. После приказа главы города павильон оперативно переехал с кладбища на ул. Ленина. Так чиновники нашли выход из положения.

Находчивые: Остановку с кладбища перенесли на 11 квартал после приказа мэра в Бердске
Находчивые: Остановку с кладбища перенесли на 11 квартал после приказа мэра в Бердске
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужен павильон на кладбище?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОни не могли убить ее всю дорогу: Пожизненный срок для убийц Ирины Синельниковой из-за Peugeot попросил бы у суда прокурор Бердска 1
18:15 28-10-2019
Они не могли убить ее всю дорогу: Пожизненный срок для убийц Ирины Синельниковой из-за Peugeot попросил бы у суда прокурор Бердска
БердскВсе женщины - богини, а Баба-Яга - красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска
18:00 28-10-2019
Все женщины - богини, а Баба-Яга - красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска
Ведомости: Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала 3
17:45 28-10-2019
Ведомости: Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
БердскНе расслабляться: шторм с сильным ветром и дождем настигнет 29 октября Бердск 1
17:42 28-10-2019
Не расслабляться: шторм с сильным ветром и дождем настигнет 29 октября Бердск
БердскНаходчивые: Остановку с кладбища перенесли на 11 квартал после приказа мэра в Бердске
17:34 28-10-2019
Находчивые: Остановку с кладбища перенесли на 11 квартал после приказа мэра в Бердске
Кто на выход? Волна губернаторских отставок пройдет весной 2020 года
17:30 28-10-2019
Кто на выход? Волна губернаторских отставок пройдет весной 2020 года
БердскКак бороться с хаосом в мозге и вернуть равновесие, знают в библиотеке Бердска
17:30 28-10-2019
Как бороться с хаосом в мозге и вернуть равновесие, знают в библиотеке Бердска
3 фактора появления морщин
17:26 28-10-2019
3 фактора появления морщин
БердскФотомарафон «Моя мама» стартует на "Курьер.Среда.Бердск"
17:20 28-10-2019
Фотомарафон «Моя мама» стартует на
БердскПадением с крыши 5-этажки по ул. Комсомольской бизнесмена Тарлыкова заинтересовался СК
17:15 28-10-2019
Падением с крыши 5-этажки по ул. Комсомольской бизнесмена Тарлыкова заинтересовался СК