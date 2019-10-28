Не дай бог: Снесут голову ребенку оторванные профлисты на заброшенном здании кафе в Бердске

На ветру бьются и угрожают слететь железные листы со стены и крыши заброшки. Чиновники и депутат ищут собственника разрушенного строения в военном городке, чтобы заставить его обезопасить территорию. Владельцами могут быть отсидевший прапорщик или «Магнит».

Заброшка в военном городке Бердска

Жители военного городка в Бердске обеспокоены безопасностью своих детей. Бердчан волнует заброшенное здание кафе, примыкающее к жилой 5-этажке №12 на ул. Пионерской. Строение разрушается: падают камни, отрываются листы профнастила. Но доступ в заброшку свободен.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Наталья Марусина, разрешенная пристройка находится в частной собственности. За состоянием такого имущества, по ее словам, администрация не следит:

— Кому принадлежит, мы не владеем такой информацией. Здание могут перепродавать. Когда здание заброшенное и собственник от него отказался — это одна ситуация, тогда мы признаем его бесхозяйным. Но в данном случае совсем другая ситуация.

Как отметила Марусина, Административно-техническая инспекция должна отреагировать на ненадлежащее содержание здания. Руководитель АТИ Павел Дятлов заявил, что знает о проблемной заброшке и ищет владельцев, чтобы обязать привести в порядок территорию и закрыть доступ внутрь.

— По телефону, написанному на стене, отвечает сторонний человек, который отвечает на вопросы только по аренде. У нас есть информация о возможном собственнике. Ему мы предъявим претензии, чтобы он привел территорию в соответствие правилам благоустройства. Мы знаем о проблеме. Работаем в тесном контакте с депутатом этого округа. Как только какая-то достоверная информация у него или у нас появится, будем плотно заниматься, — пояснил Дятлов.

В акционерном обществе, которому принадлежит разрушенное здание, подтвердили «Курьер. Среда. Бердск», что пустующие площади сдают в аренду. Подробности пообещали рассказать позже.

Депутат округа, в который входит дом №12 на ул. Пионерской со всеми пристроями, Олег Чебаненко первоначально полагал, что здание может принадлежать Министерству обороны.

— Когда я звонил по указанному телефону, мне представлялись представителями «Магнита», что якобы этой сети принадлежит здание. Говорили, что если не удастся сдать в аренду, оборудуют под склад. Это, по-моему, не выход: рядом многоквартирный дом, фуры постоянно ездить будут, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Чебаненко.

По его словам, еще пару лет назад на встрече с мэром он озвучил ситуацию с заброшенным в военном городке здании. Появилась идея создать на его базе образовательно-развлекательный центр. Избиратели на «ура» восприняли это предложение.

— Но пока не понятно, в чьей это собственности. Вроде, здание принадлежит прапорщику. Он недавно появился, говорят, в тюрьме сидел. Вроде, вышел. Буду искать встречи с ним, — сообщил депутат.

Он уверен, что помимо АТИ в дело должно вмешаться управление градостроительства:

— Все бурьяном поросло, территория, непонятно чья. Все в разрушенном состоянии, стекла торчат и валяются. Ребятишки там играют. Надо вести с собственником переговоры, может быть, получится забрать городу под детское учреждение.

С обратной стороны заброшки находятся муниципальные помещения, которые арендует у города управляющая компания «Альтернатива». Директор УК Владимир Рак тоже убежден, что разрушенное здание кафе потенциально опасно в первую очередь для детей.

— Кроме того, там еще находится некоторое оборудование. Между нашим помещением и тем находится кирпичная стенка, поэтому у нас холодно зимой. В свое время собственник огородил полностью листом, заколотил окошки. Но потом это все разрушили, сняли. Мы первоначально, прибивали, боролись как-то, а сейчас это бесполезно — все растащили, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Андреевич.

В 2012 в разрушенном нынездании еще находилось кафе «Три богатыря». До этого помещения много лет пустовали. А ранее, в 1970-1990-х годах их занимал магазин «Военторга». Он был популярен среди бердчан, поскольку периодически там «выбрасывали» дефицит. Но в основном в нем отоваривались военнослужащие бригады спецназа и вертолетного полка и их семь, жившие в военном городке.

Видео Курьер. Среда. Бердск



С обратной стороны заброшенного здания УК арендует муниципальное помещение