28.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Не дай бог: Снесут голову ребенку оторванные профлисты на заброшенном здании кафе в Бердске

12:30 28.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

На ветру бьются и угрожают слететь железные листы со стены и крыши заброшки. Чиновники и депутат ищут собственника разрушенного строения в военном городке, чтобы заставить его обезопасить территорию. Владельцами могут быть отсидевший прапорщик или «Магнит».

Не дай бог: Снесут голову ребенку оторванные профлисты на заброшенном здании кафе в Бердске
Заброшка в военном городке Бердска
Сюжет: Заброшенные места Бердска
Не дай бог: Снесут голову ребенку оторванные профлисты на заброшенном здании кафе в Бердске

Не дай бог: Снесут голову ребенку оторванные профлисты на заброшенном здании кафе в БердскеЗаброшенный пост ГИБДД на Вшивой горке забирает в собственность Российская Федерация у полиции НовосибирскаЕщё 20 новостей

Жители военного городка в Бердске обеспокоены безопасностью своих детей. Бердчан волнует заброшенное здание кафе, примыкающее к жилой 5-этажке №12 на ул. Пионерской. Строение разрушается: падают камни, отрываются листы профнастила. Но доступ в заброшку свободен.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Наталья Марусина, разрешенная пристройка находится в частной собственности. За состоянием такого имущества, по ее словам, администрация не следит:

— Кому принадлежит, мы не владеем такой информацией. Здание могут перепродавать. Когда здание заброшенное и собственник от него отказался — это одна ситуация, тогда мы признаем его бесхозяйным. Но в данном случае совсем другая ситуация.

Как отметила Марусина, Административно-техническая инспекция должна отреагировать на ненадлежащее содержание здания. Руководитель АТИ Павел Дятлов заявил, что знает о проблемной заброшке и ищет владельцев, чтобы обязать привести в порядок территорию и закрыть доступ внутрь.

— По телефону, написанному на стене, отвечает сторонний человек, который отвечает на вопросы только по аренде. У нас есть информация о возможном собственнике. Ему мы предъявим претензии, чтобы он привел территорию в соответствие правилам благоустройства. Мы знаем о проблеме. Работаем в тесном контакте с депутатом этого округа. Как только какая-то достоверная информация у него или у нас появится, будем плотно заниматься, — пояснил Дятлов.

В акционерном обществе, которому принадлежит разрушенное здание, подтвердили «Курьер. Среда. Бердск», что пустующие площади сдают в аренду. Подробности пообещали рассказать позже.

Депутат округа, в который входит дом №12 на ул. Пионерской со всеми пристроями, Олег Чебаненко первоначально полагал, что здание может принадлежать Министерству обороны.
— Когда я звонил по указанному телефону, мне представлялись представителями «Магнита», что якобы этой сети принадлежит здание. Говорили, что если не удастся сдать в аренду, оборудуют под склад. Это, по-моему, не выход: рядом многоквартирный дом, фуры постоянно ездить будут, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Чебаненко.

По его словам, еще пару лет назад на встрече с мэром он озвучил ситуацию с заброшенным в военном городке здании. Появилась идея создать на его базе образовательно-развлекательный центр. Избиратели на «ура» восприняли это предложение.
— Но пока не понятно, в чьей это собственности. Вроде, здание принадлежит прапорщику. Он недавно появился, говорят, в тюрьме сидел. Вроде, вышел. Буду искать встречи с ним, — сообщил депутат.

Он уверен, что помимо АТИ в дело должно вмешаться управление градостроительства:
— Все бурьяном поросло, территория, непонятно чья. Все в разрушенном состоянии, стекла торчат и валяются. Ребятишки там играют. Надо вести с собственником переговоры, может быть, получится забрать городу под детское учреждение.

С обратной стороны заброшки находятся муниципальные помещения, которые арендует у города управляющая компания «Альтернатива». Директор УК Владимир Рак тоже убежден, что разрушенное здание кафе потенциально опасно в первую очередь для детей.
— Кроме того, там еще находится некоторое оборудование. Между нашим помещением и тем находится кирпичная стенка, поэтому у нас холодно зимой. В свое время собственник огородил полностью листом, заколотил окошки. Но потом это все разрушили, сняли. Мы первоначально, прибивали, боролись как-то, а сейчас это бесполезно — все растащили, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Андреевич.

В 2012 в разрушенном нынездании еще находилось кафе «Три богатыря». До этого помещения много лет пустовали. А ранее, в 1970-1990-х годах их занимал магазин «Военторга». Он был популярен среди бердчан, поскольку периодически там «выбрасывали» дефицит. Но в основном в нем отоваривались военнослужащие бригады спецназа и вертолетного полка и их семь, жившие в военном городке.

Видео Курьер. Среда. Бердск

Не дай бог: Снесут голову ребенку оторванные профлисты на заброшенном здании кафе в Бердске

С обратной стороны заброшенного здания УК арендует муниципальное помещение

Не дай бог: Снесут голову ребенку оторванные профлисты на заброшенном здании кафе в Бердске

Заброшка в военном городке Бердска

Не дай бог: Снесут голову ребенку оторванные профлисты на заброшенном здании кафе в Бердске

Не дай бог: Снесут голову ребенку оторванные профлисты на заброшенном здании кафе в Бердске

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Удастся выгодно сдать в аренду?

Аноним, 28 октября 2019 13:55
там чтобы сдать в аренду,нужно вложить больше ,чем это здание стоит

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскХолодильник за 2 млн рублей купит Минстрой школе в микрорайоне Южном Бердска
15:30 28-10-2019
Холодильник за 2 млн рублей купит Минстрой школе в микрорайоне Южном Бердска
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
15:21 28-10-2019
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
БердскПодрядчик заплатил неустойку в 638 тыс. рублей за срыв ремонта дорог в Новом поселке Бердска
15:15 28-10-2019
Подрядчик заплатил неустойку в 638 тыс. рублей за срыв ремонта дорог в Новом поселке Бердска
Китайцы скупают права на российские фильмы, мультики и ток-шоу
15:10 28-10-2019
Китайцы скупают права на российские фильмы, мультики и ток-шоу
"Джокер" стал самым кассовым фильмом с рейтингом R
15:00 28-10-2019
Симптомы рака за 5 лет до заболевания
14:59 28-10-2019
Симптомы рака за 5 лет до заболевания
Кариес: как с ним не здороваться? Или уже попрощаться раз и навсегда
14:57 28-10-2019
Кариес: как с ним не здороваться? Или уже попрощаться раз и навсегда
БердскПосвятили в лицеисты в Экономическом лицее Бердска
14:45 28-10-2019
Посвятили в лицеисты в Экономическом лицее Бердска
43% россиян делают накопления "про запас"
14:42 28-10-2019
43% россиян делают накопления
За списание $20 млрд долга странам Африки компании России смогут работать в этих странах
14:30 28-10-2019
За списание $20 млрд долга странам Африки компании России смогут работать в этих странах