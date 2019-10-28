Кровь хлестала: Сломал ногу 10-летний мальчик о валяющийся у КПП воинской части Бердска разбитый стеклопакет

После падения на тротуаре перед КПП воинской части Бердска по ул. Пионерской, 10-летний мальчик попал в больницу с переломом ноги. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мама ребенка Нина Бочарова сегодня, 28 октября.
— Это произошло вечером 25 октября. Я шла с сыном, когда он подскользнулся возле заезда на проходную. Начал плакать. Я его подняла, говорит «мама больно». На ногу смотрю, а там кровище хлещет. Сразу вызвала «скорую». Но мы ее не дождались. Кровь слишком сильно текла. Выбежала на дорогу и давай руками махать. Мужчина в очках на синей легковушке остановился и довез нас за 10 минут до приемного покоя. Спасибо ему огромное! — рассказала Нина.
По приезду в больницу, медики сразу «зашили» ногу ребенка, а оказалось, что на ноге еще и перелом.
— Ребенок дома. Стеклопакет там так и лежит. Я в тот же день постучалась на КПП, мужчина вышел, указала на лужу крови. Попросила убрать стекло, он сказал, что за это он не отвечает и захлопнул дверь передо мной. Я не намерена все это так оставлять. Там ходят дети и взрослые, — заявила Нина.
Стоит отметить, что из-за снега стекла не видно. Разбитый стеклопакет лежит прямо на дороге к воинской части, напротив дома № 15а по ул. Пионерской. И это, по мнению пострадавшего мальчика, очень страшно.
Согласно публичной кадастровой карте России, участок дороги относится к категории земель поселений. Участки предназначены для улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, переулков, проездов, тупиков. А воинская часть 64189 отделена от этого участки дороги красной линией. Назначение земель воинской части — для государственных нужд. Теоретически, земля не принадлежит военным, а значит они не в ответе за нее. Но если на кану стоит жизнь человека, а тем более ребенка, есть ли разница, чья земля?
Стоит отметить, что вечером 27 октября стекла на указанном участке тротуара не было.