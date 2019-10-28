Кровь хлестала: Сломал ногу 10-летний мальчик о валяющийся у КПП воинской части Бердска разбитый стеклопакет

Мальчик подскользнулся на стекле в районе проходной на ул. Пионерской. Мама ребенка намерена найти ответственного за травмы ее сына.

Мама ребенка не дождалась «скорой» помощи

После падения на тротуаре перед КПП воинской части Бердска по ул. Пионерской, 10-летний мальчик попал в больницу с переломом ноги. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мама ребенка Нина Бочарова сегодня, 28 октября.

— Это произошло вечером 25 октября. Я шла с сыном, когда он подскользнулся возле заезда на проходную. Начал плакать. Я его подняла, говорит «мама больно». На ногу смотрю, а там кровище хлещет. Сразу вызвала «скорую». Но мы ее не дождались. Кровь слишком сильно текла. Выбежала на дорогу и давай руками махать. Мужчина в очках на синей легковушке остановился и довез нас за 10 минут до приемного покоя. Спасибо ему огромное! — рассказала Нина.

По приезду в больницу, медики сразу «зашили» ногу ребенка, а оказалось, что на ноге еще и перелом.

— Ребенок дома. Стеклопакет там так и лежит. Я в тот же день постучалась на КПП, мужчина вышел, указала на лужу крови. Попросила убрать стекло, он сказал, что за это он не отвечает и захлопнул дверь передо мной. Я не намерена все это так оставлять. Там ходят дети и взрослые, — заявила Нина.

Стоит отметить, что из-за снега стекла не видно. Разбитый стеклопакет лежит прямо на дороге к воинской части, напротив дома № 15а по ул. Пионерской. И это, по мнению пострадавшего мальчика, очень страшно.

Согласно публичной кадастровой карте России, участок дороги относится к категории земель поселений. Участки предназначены для улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, переулков, проездов, тупиков. А воинская часть 64189 отделена от этого участки дороги красной линией. Назначение земель воинской части — для государственных нужд. Теоретически, земля не принадлежит военным, а значит они не в ответе за нее. Но если на кану стоит жизнь человека, а тем более ребенка, есть ли разница, чья земля?

Стоит отметить, что вечером 27 октября стекла на указанном участке тротуара не было.