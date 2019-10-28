Эксперты прогнозируют, что в ближайшие несколько недель «Джокер» заработает 900 миллионов долларов.

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом R

«Джокер» по кассовым сборам обогнал «Дедпул» и стал самым успешным фильмом с рейтингом R, сообщает Independent.

Лента «Дедпул» Тима Миллера 2016 года собрала в прокате 783 миллиона долларов, а картина Тодда Филлипса на сегодняшний день — 788,3 миллиона долларов.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие несколько недель «Джокер» заработает 900 миллионов долларов.



Хоакин Феникс ранее говорил о том, что готов сыграть своего персонажа в сиквеле с учетом большого количества восторженных отзывов о фильме.Рейтинг R присваивается проектам, которые содержат сексуальные сцены, эпизоды с употреблением наркотиков, насилием и нецензурную брань.

Источник: РИА Новости