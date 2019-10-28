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«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом R

15:00 28.10.2019 Фото: pixabay.com
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Эксперты прогнозируют, что в ближайшие несколько недель «Джокер» заработает 900 миллионов долларов.

Джокер стал самым кассовым фильмом с рейтингом R
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом R

«Джокер» по кассовым сборам обогнал «Дедпул» и стал самым успешным фильмом с рейтингом R, сообщает Independent.
Лента «Дедпул» Тима Миллера 2016 года собрала в прокате 783 миллиона долларов, а картина Тодда Филлипса на сегодняшний день — 788,3 миллиона долларов.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие несколько недель «Джокер» заработает 900 миллионов долларов.

Хоакин Феникс ранее говорил о том, что готов сыграть своего персонажа в сиквеле с учетом большого количества восторженных отзывов о фильме.
Рейтинг R присваивается проектам, которые содержат сексуальные сцены, эпизоды с употреблением наркотиков, насилием и нецензурную брань.

Источник: РИА Новости

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