Карты в руки не берем и не разглашаем: «Новосибирскэнергосбыт» заявил о безопасности данных клиентов в Бердске

При поломке кэш-ина «Энергосбыт» продолжил принимать платежи от клиентов, но через приложение «Платосфера». Кассир помогала вносить информацию с банковских кар. Бердчане испугались за сохранение своих персональных данных.

Энергосбыт заявил о безопасности данных клиентов в Бердске

Не распространяют персональные данные кассиры «Энергосбыта» в Бердске. Это заявили сотрудники компании, прокомментировав ситуацию в городе, которая произошла на прошлой неделе. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» из-за поломки кэш-ина данные банковских карт плательщиков за свет прошли через руки кассира «Энергосбыта» в Бердске. В отделении не остановили прием платежей. Кассир помогала провести их через приложение «Платосфера»», где вносят данные с карт, в том числе код cvc. Бердчане забеспокоились о сохранении персональной информации.

Специалист по PR группы маркетинга АО «Новосибирскэнергосбыт» Людмила Власова рассказала, что их сотрудники всегда работают с персональными данными клиентов (ФИО, адрес и прочая информация необходимая для обслуживания посетителей).

— В соответствии со своей должностной инструкцией специалист соблюдает требования информационной безопасности. При оплате электроэнергии через мобильное приложение «Платосфера» клиенту не требуется передавать карту сотруднику, оплату можно совершить самостоятельно, а при возникновении вопросов обратиться к специалисту. При совершении платежа приложение запрашивает код подтверждения, который приходит смс сообщением на телефон человека, — также уточнила Людмила Борисовна.

Людмила Власова подчеркнула, что приложение «Платосфера» — надёжный канал для оплаты коммунальных услуг, утечка информации исключена. И напомнила, где и как можно заплатить за свет в Бердске.

«Новосибирскэнергосбыт» принимает оплату за электроэнергию:

· с помощью мобильного приложения «Платосфера» (доступно для скачивания в Google Play и App Store);

· на сайте www.новосибирскэнергосбыт.рф (зарегистрировавшись в системе «Сервис-Население» или без регистрации – «оплатить банковской картой без комиссии»);

· в пунктах приёма платежей;

· в отделениях, Интернет-банкинге, банкоматах и терминалах коммерческих банков (к примеру, , Банк Левобережный, АО «Россельхозбанк», ФК Банк Открытие и т.д.).

Для справки

Нарушившим требования закона о персональных данных, в зависимости от конкретных обстоятельств и серьезности деяния может грозить не только административная и уголовная ответственность, но также гражданско-правовая и даже дисциплинарная. При этом административная ответственность с 1 июля 2017 года ужесточилась – вместо одного состава правонарушения ст. 13.11 КоАП РФ теперь предусматривает семь, а максимальный штраф составляет 75 тыс. руб.