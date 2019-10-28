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Здоровье / Общество

Будешь ли ты алкоголиком?

13:48 28.10.2019 Фото: pixabay.com
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Более высокий уровень образования уменьшает риск развития алкоголизма.

Будешь ли ты алкоголиком?
Более высокий уровень образования уменьшает риск развития алкоголизма

Чем больше времени человек потратил на учебу, тем ниже у него риск получить проблемы с алкоголем.

Исследователи из Национального института здравоохранения США установили, что время, потраченное на получение образования, обратно пропорционально риску развития алкогольной зависимости. Статья об этом опубликована в издании Molecular Psychiatry.

Чрезмерное употребление алкоголя — один из главных факторов риска смерти и инвалидности во всем мире. То, как часто, в каком количестве и что именно люди пьют, может иметь важное значение для разработки и совершенствования стратегий коррекции и лечения зависимостей. Предыдущие исследования показали, что уровень образования может определенным образом влиять на употребление алкоголя, но результаты этих работ были противоречивыми.

Для оценки влияния уровня образования на потребление алкоголя авторы исследовали 53 варианта генетических наборов, для которых ранее была определена связь между образованием и любовью к спиртному. Генетические данные, которые использовались в работе, были получены международными консорциумами по геномике в нескольких различных исследованиях.

Обработав данные по 780 тысячам человек, исследователи установили, что дополнительные 3,6 года обучения соответствуют снижению риска развития алкогольной зависимости на 50%. Генетические варианты, которые были связаны с более высоким уровнем образования, не влияли на общий уровень потребления крепких напитков. Однако ученые обнаружили, что определенные генетические особенности, коррелирующие с уровнем образования, связаны с частными проявлениями привычек в употреблении спиртного. Такие связи нашли, например, с частотой употребления шести или более порций алкоголя за один сеанс, частотой потери памяти из-за пьянства и общим количеством выпитых за день напитков.

Некоторые признаки оказались гендер-специфичными. Так, связь между уровнем образования и меньшим потреблением крепких спиртных напитков была более выражена у женщин, а корреляция между образованием и сокращением употребления конкретно пива и сидра более четко проявилась у мужчин.

Один из авторов исследования доктор Фальк Лохофф отмечает, что изученная в работе связь между более низким образованием и большей алкоголизацией может быть хорошей новостью. Уровень образования можно повышать. «Предполагаемый эффект образования на потребление алкоголя < …> дает возможность предположить, что повышение уровня образования может быть полезной целью для программ по профилактике алкоголизма», — поясняет Лохофф.

Авторы работы предупреждают, что генетические данные, использованные в этом исследовании, были получены от жителей англоязычных стран. Следовательно, применимость результатов к другим государствам может быть ограничена, так что исследование необходимо расширить.

Источник: naked-science.ru

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