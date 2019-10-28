«Золото» завоевала команда из Бердска в чемпионате по волейболу среди глухих

В спортзале ГАУ НСО « Центр адаптивной физической культуры и спорта НСО» состоялся открытый чемпионат ГАУ НСО «ЦАФК и С НСО» по спорту глухих (дисциплина — волейбол)

«Золото» чемпионата Новосибирской области по волейболу среди глухих. 26 октября в городе Новосибирске, в спортзале ГАУ НСО « Центр адаптивной физической культуры и спорта НСО» состоялся открытый чемпионат ГАУ НСО «ЦАФК и С НСО» по спорту глухих (дисциплина — волейбол) среди смешанных составов мужчин и женщин. Чемпионат области собрал семь команд из Новосибирска, Бердска и Искитима. Наши земляки обыграв конкурентов завоевали 1 место став победителями турнира. Команда тренируется под руководством инструктора по адаптивной физической культуре МБУ «Спортоград» Полозюк Сергея Ивановича. Поздравляем с заслуженной победой!