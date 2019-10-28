Доплату к пенсии до прожиточного минимума в 9487 рублей выплатит Центр соцподдержки в Бердске

С нового 2020 года величина прожиточного минимума для пенсионеров Новосибирской области составит 9487 рублей. Гражданам, которым пенсия назначается после 1 января 2020 года, доплата будет устанавливаться по заявлению.

Бердчане, которые начнут получать пенсию в 2020 году, должны написать заявление на получение социальной доплаты к пенсии

С нового 2020 года социальную доплату к пенсии будет выплачивать Центр социальной поддержки населения в Бердске. Об этом на совещании чиновников 28 октября сообщила директор Центра соцподдержки населения Светлана Казакова.

С 1 января 2020 года величина прожиточного минимума для пенсионеров в Новосибирской области установлена в размере 9 487 рублей, что превышает величину прожиточного минимума, установленную для пенсионеров в РФ. В связи с изменением величины прожиточного минимума с 1 января 2020 года в Новосибирской области будет устанавливаться региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения составит менее 9 487 рублей, объяснила Светлана Дмитриевна.

Региональная социальная доплата к пенсии будет устанавливаться государственными казенными учреждениями центрами социальной поддержки населения, подведомственными министерству труда и социального развития Новосибирской области по месту жительства (пребывания) пенсионера в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера — 9487 рублей.

Гражданам — получателям федеральной социальной доплаты к пенсии в Новосибирской области, по состоянию на 31 декабря 2019 года региональная социальная доплата к пенсии с 1 января 2020 года будет установлена в беззаявительном порядке, с учетом данных о выплатах федеральной социальной доплаты пенсионерам, которые имеются в Пенсионном фонде.

Отдельные категории неработающих пенсионеров в соответствии с действующим законодательством будут также иметь право на беззаявительный порядок назначения социальной доплаты к пенсии. Это дети-инвалиды и получатели пенсии по случаю потери кормильца до 18 лет через органы Пенсионного фонда.

Неработающие пенсионеры федеральных служб также будут иметь право на социальную доплату к пенсии при условии, если общая сумма материального обеспечения пенсионеров будет меньше установленной в Новосибирской области величины прожиточного минимума пенсионера.

За предоставлением социальной доплаты следует обращаться:

Центр социальной поддержки населения города Бердска, ул. Кирова 2/1, приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 18.00 час, обед с 13.00 до 14.00 час в кабинет 28, телефон для консультаций: 5-61-04, 5-60-51.