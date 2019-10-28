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Здоровье / Общество

64 года — средний возраст диагностирования онкологических заболеваний

14:18 28.10.2019 Фото: pixabay.com
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Чаще всего рак — это болезнь накопления молекулярных нарушений, которое достигает критического значения и начинает приводить к формированию опухолей в старшей возрастной группе. Факторы риска для развития опухолей чаще всего непостоянные и связаны с вредными привычками и особенностями питания.

64 года средний возраст диагностирования онкологических заболеваний
Рак молочной железы в России чаще диагностируется в возрасте от 60 до 74 лет
Сюжет: Онкология
64 года средний возраст диагностирования онкологических заболеваний

Симптомы рака за 5 лет до заболевания64 года — средний возраст диагностирования онкологических заболеванийЕщё 93 новостей

Для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин — 64,2 года.

За десять лет этот показатель изменился: в 2008 году средний возраст заболевших мужчин составил 63,8 года, женщин — 63,3, добавили эксперты.

Также специалисты, основываясь на данных исследований российских онкологов, рассказали, что в возрастной группе 60 лет и старше диагностируется 71,3% случаев заболевания среди мужчин и 65,8% среди женщин.

«Это связано с тем, что злокачественные опухоли в целом и рак в частности — это чаще всего болезнь накопления молекулярных нарушений, которое достигает критического значения и начинает приводить к формированию опухолей в старшей возрастной группе», — объяснил статистику эксперт Российского общества клинической онкологии, заведующий отделением химиотерапии Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи Фёдор Моисеенко.

Рак молочной железы в России чаще диагностируется в возрасте от 60 до 74 лет, средний возраст выявления опухолей лёгкого — 65 лет, рака прямой кишки — 66,6 года.

«Возраст возникновения рака поджелудочной железы составляет 65 лет для мужчин и 70 лет для женщин. Для рака печени пик заболеваемости приходится на мужчин старше 55 лет и женщин старше 60 лет. Нет ничего удивительного в скачке заболеваемости у лиц старшего возраста. Факторы риска для этих опухолей чаще всего спорадические (непостоянные. — RT) и связаны с вредными привычками, особенностями питания», — рассказал эксперт Российского общества онкологов, старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии Национального исследовательского медицинского центра онкологии имени Н.Н. Блохина Илья Покатаев.

Источник: RT

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