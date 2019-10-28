Ушла в отставку из-за сексуальных отношений с сотрудницей конгрессвумен США Кети Хилл

С болью в сердце я сообщаю, что подаю в отставку», — написала Хилл в Twitter.

Конгрессвумен США подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками

Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.

Как сообщается, ранее комитет по этике палаты представителей начал расследование против конгрессвумен после обвинений в неприемлемых сексуальных отношениях со своим сотрудником. Сама Хилл эти обвинения отрицала. При этом в начале недели конгрессвумен признала, что имела отношения с одной из сотрудниц и извинилась за «неприемлемое» поведение.

С болью в сердце я сообщаю, что подаю в отставку», — написала Хилл в Twitter.

Источник: РИА Новости