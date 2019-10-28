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Ушла в отставку из-за сексуальных отношений с сотрудницей конгрессвумен США Кети Хилл

14:30 28.10.2019 Фото: pixabay.com
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С болью в сердце я сообщаю, что подаю в отставку», — написала Хилл в Twitter.

Ушла в отставку из за сексуальных отношений с сотрудницей конгрессвумен США Кети Хилл
Конгрессвумен США подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками

Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
Как сообщается, ранее комитет по этике палаты представителей начал расследование против конгрессвумен после обвинений в неприемлемых сексуальных отношениях со своим сотрудником. Сама Хилл эти обвинения отрицала. При этом в начале недели конгрессвумен признала, что имела отношения с одной из сотрудниц и извинилась за «неприемлемое» поведение.
С болью в сердце я сообщаю, что подаю в отставку», — написала Хилл в Twitter.

Источник: РИА Новости

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14:30 28-10-2019
Ушла в отставку из-за сексуальных отношений с сотрудницей конгрессвумен США Кети Хилл