Падением с крыши 5-этажки по ул. Комсомольской бизнесмена Тарлыкова заинтересовался СК

Мужчина упал с небольшой высоты, но разбился насмерть

26 октября в Бердске в 12.30 насмерть разбился 47-летний мужчина, упав с кровли дома по адресу ул.Комсомольская, 13. Падение произошло с небольшой высоты, но оказалось смертельным.

В связи с трагедией Следственный комитет Бердска инициировал проверку.

— 26 октября в обеденное время в ходе проведения демонтажа кровли дома по улице Комсомольской упал рабочий 47 лет. От полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Проводится доследственная проверка, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировал представитель СК Новосибирской области Дмитрий Чечулин сегодня, 28 октября.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» гендиректор УК СКС Рамиза Масимова, чья компания обслуживает эту 5-этажку в районе рынка, погибший — владелец небольшой строительной компании. И в субботу приехал проверить работу строителей. И оступившись или подскользнувшись, упал с кровли на бетонные ступени входа в него.

-С этой компанией мы работаем уже год по договору подряда. ИП Тарлыков. К сожалению, он сам и погиб сегодня, — рассказал «Курьер.Среда.Бердск» Рамиз Рафигович.

Погибшему было 47 лет. Он житель Бердска.

-На кровле во время работ был оборудован деревянный настил, по которому он должен был передвигаться. По словам рабочих, он не пошел по нему, — говорит Масимов. — Высота там 2-3 метра. Сам он не занимался ремонтом, у него были наемные рабочие. Делали кровли, отмостки. Сожалею, что так произошло.

Напомним, что нелепая смерть 16-летней девочки потрясла жителей Бердска вечером 30 сентября. Около шести часов вечера студентка Бердского колледжа выпала с балкона квартиры, расположенной на 8-м этаже по ул. Комсомольской, 40. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия.