28.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Устроившего бойню в воинской части срочника Рамиля Шамсутдинова арестовал суд в Чите

17:00 28.10.2019 Фото: Pixabay
0

Он убил восемь сослуживцев. Шамсутдинов вырос в селе Вагай Тюменской области в семье сотрудников МВД, и его в селе называют «воспитанным, общительным, заботливым и внимательным».

Устроившего бойню в воинской части срочника Рамиля Шамсутдинова арестовал суд в Чите
Суд арестовал устроившего стрельбу в Забайкалье солдата-срочника

Рамиля Шамсутдинова заключили под стражу до 27 декабря.
Читинский гарнизонный военный суд санкционировал арест солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамсутдинова на тот срок, о котором просило следствие», — сказала собеседница агентства. Шамсутдинова заключили под стражу до 27 декабря, ему предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц.

Как сообщил ТАСС источник, Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза, «которая должна установить причины трагедии и выявить психическое состояние солдата на момент происшествия».

По данным СК РФ, Шамсутдинов вечером в пятницу, 25 октября, расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый был задержан в тот же день.

В пятницу в Минобороны сообщили, что военнослужащий устроил стрельбу, по предварительным данным, на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Управляющая делами администрации Вагайского муниципального района Елена Шаргина сообщила ТАСС, что Шамсутдинов вырос в селе Вагай Тюменской области в семье сотрудников МВД, он «воспитанный, общительный, заботливый и внимательный».

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что могло стать толчком?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОни не могли убить ее всю дорогу: Пожизненный срок для убийц Ирины Синельниковой из-за Peugeot попросил бы у суда прокурор Бердска 1
18:15 28-10-2019
Они не могли убить ее всю дорогу: Пожизненный срок для убийц Ирины Синельниковой из-за Peugeot попросил бы у суда прокурор Бердска
БердскВсе женщины - богини, а Баба-Яга - красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска
18:00 28-10-2019
Все женщины - богини, а Баба-Яга - красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска
Ведомости: Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала 3
17:45 28-10-2019
Ведомости: Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
БердскНе расслабляться: шторм с сильным ветром и дождем настигнет 29 октября Бердск 1
17:42 28-10-2019
Не расслабляться: шторм с сильным ветром и дождем настигнет 29 октября Бердск
БердскНаходчивые: Остановку с кладбища перенесли на 11 квартал после приказа мэра в Бердске
17:34 28-10-2019
Находчивые: Остановку с кладбища перенесли на 11 квартал после приказа мэра в Бердске
Кто на выход? Волна губернаторских отставок пройдет весной 2020 года
17:30 28-10-2019
Кто на выход? Волна губернаторских отставок пройдет весной 2020 года
БердскКак бороться с хаосом в мозге и вернуть равновесие, знают в библиотеке Бердска
17:30 28-10-2019
Как бороться с хаосом в мозге и вернуть равновесие, знают в библиотеке Бердска
3 фактора появления морщин
17:26 28-10-2019
3 фактора появления морщин
БердскФотомарафон «Моя мама» стартует на "Курьер.Среда.Бердск"
17:20 28-10-2019
Фотомарафон «Моя мама» стартует на
БердскПадением с крыши 5-этажки по ул. Комсомольской бизнесмена Тарлыкова заинтересовался СК
17:15 28-10-2019
Падением с крыши 5-этажки по ул. Комсомольской бизнесмена Тарлыкова заинтересовался СК