Ведомости: Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании

Телецентр начал сокращать сотрудников из-за неплатежей «Первого канала» и его подрядчиков.

Финансовые проблемы ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино», вызванные неплатежами со стороны «Первого канала» и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры всех клиентов Останкинского телецентра. Об этом в видеообращении предупредил гендиректор ФГУПа Михаил Шубин – а еще сообщил, что начинает оптимизацию штата («Ведомости» просмотрели семиминутный ролик). Обращение появилось в середине октября, знает собеседник «Ведомостей» на медиарынке и сотрудник «Останкино». По словам Шубина, долги «Первого канала» и его подрядчиков оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов: «Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать».

Из-за отсутствия денег и регламентных работ, говорит Шубин, под угрозой техническая работа телецентра, т. е. эфиры всех вещателей – клиентов «Останкино»: «Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем».

«Останкино» – крупнейший вещательный центр России, его доля на рынке услуг для телепроизводства, по собственным оценкам, 54%. Телецентр занимает 280 000 кв. м производственных и офисных помещений. Сдача в аренду помещений и телевизионного оборудования и услуги трансляции сигнала каналов – основной источник дохода телецентра. Выручка «Останкино» по РСБУ в 2018 г. составила, по данным СПАРК, 6,33 млрд руб., прибыль от предоставления услуг – 695 млн руб., чистая прибыль – 267,5 млн руб.

Телецентр обеспечивает круглосуточную трансляцию более 100 часов телеэфира. Его работу, по данным сайта, поддерживает около 2000 сотрудников. Помимо «Первого канала», клиенты ФГУПа – НТВ, «Матч ТВ», а также «Общественное телевидение России» (ОТР). Помимо вещателей услугами центра пользуются производители телеконтента, в том числе основной поставщик «Первого канала» – принадлежащая Аркадию Ротенбергу группа «Красный квадрат».

Телецентр – миноритарный (3%) акционер АО «Первый канал». У Росимущества 38,9% «Первого канала», у ФГУП «ИТАР-ТАСС» – 9,1%. Еще 29% «Первого канала» – у «Национальной медиа группы», 20% с марта этого года принадлежит ВТБ. Последние пять лет «Первый канал» убыточен, по данным СПАРК. В 2018 г. выручка «Первого канала» по РСБУ составила 32,8 млрд руб., убыток от продаж – 13,1 млрд руб., чистый убыток – 6,8 млрд руб.

Компания осуществит выплаты в соответствии с договорными обязательствами, заявили «Ведомостям» в пресс-службе «Первого канала». Гендиректор «Красного квадрата» Илья Кривицкий отказался от комментариев. Так же поступил и Шубин.

«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев. Он предположил, что таким образом «Останкино» пытается обратить внимание на ситуацию тех, от кого это зависит.

Представители НТВ и «Матч ТВ» отказались от комментариев.

«Неоднократно выступая в антикризисные годы, я говорил: «Все, что угодно, но людей не трогаем». Мы придерживались этого правила в последние пять лет. Сейчас больше возможностей нет. Мы оставим в телецентре только тех людей, которые напрямую обеспечат его жизнедеятельность и производство. Все, что не приносит прибыли, будет срезано, и люди уволены», – говорит в видеообращении Шубин. Телецентр уже начал сокращать штат, в конце августа – начале сентября было уволено около 200 человек, знает собеседник «Ведомостей» в «Останкино». А Шубин в своем видеообращении уверял, что руководство телецентра делало все, что можно, – обращалось в арбитражный суд, направляло письма и вело переговоры на различных уровнях, чтобы решить этот вопрос системно. «Решений нет», – констатировал гендиректор. Представитель ФГУПа отказался от комментариев.

В декабре 2018 г. телецентр «Останкино» действительно подал в Арбитражный суд Москвы два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн руб. В январе вещатель погасил всю задолженность, и телецентр отозвал иски. Телецентр судился также с «Красным квадратом». В 2018–2019 гг. телецентр подал 18 исков к этой компании, следует из картотеки арбитражных дел. Общая сумма исков составила более 180 млн руб., в большинстве случаев суд полностью удовлетворил требования истца.

В последние годы «Первый канал» испытывает трудности и регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента, рассказывали ранее «Ведомостям» сотрудники медиакомпаний. В 2018 г. государство выделило «Первому каналу» 4,6 млрд руб. субсидий на компенсацию затрат, связанных с распространением программ вещателя в городах с населением менее 100 000 человек. В 2019 г. общий размер субсидий составил 3,8 млрд руб. – это деньги на производство и приобретение программного продукта, компенсация затрат по его доставке. В 2020 г. Минфин предлагает выделить «Первому каналу» 6,5 млрд руб., сказано в приложении к проекту федерального бюджета на 2020 и 2021–2022 гг.

Источник: Ведомости