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Как бороться с хаосом в мозге и вернуть равновесие, знают в библиотеке Бердска

17:30 28.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Директор ЦБС представила на расширенном совещании три книжные новинки: как победить депрессию, как научить ребенка безопасности, и остросюжетный роман.

Как бороться с хаосом в мозге и вернуть равновесие, знают в библиотеке Бердска
В этом году библиотеки города закупили около 3000 книг

Обзор нескольких литературных новинок, поступивших в библиотеки города, провела 28 октября директор централизованной библиотечной системы Наталья Рыхторова на совещании чиновников Бердска.

Первой была представлена книга психиатра и психотерапевта с 30-летним стажем Джозефа Аннибали «Тревожный мозг».

Автор на реальных примерах показывает, как можно противостоять разрушающей действительности, получать удовольствие от жизни и эффективно работать. Не секрет, что постоянные стрессы могут привести к депрессии. То, что многим действительно необходимо, так это вернуть свой растревоженный мозг из состояния хаоса в состояние равновесия и покоя.

— Прочитав книгу, вы узнаете, как можно самостоятельно облегчить тревожное состояние, и в чем поможет врач, — подчеркнула Рыхторова.

От неприятностей никто не застрахован, но можно подготовить к ним малыша заранее. Объяснить, как себя вести в трудных ситуациях, научить его быть осторожным и внимательным.

Как сделать жизнь малыша максимально безопасной, как оказать первую помощь в экстремальной ситуации, не доводить ситуацию до критической и соблюдать все меры предосторожности научит книга Елены Ульевой «Безопасность превыше всего, или как уберечь ребенка от любых опасностей и угроз». Автор делает это с помощью практических советов, рассказов, упражнений для ребенка.

Действие историко-приключенческого романа Владимира Мединского «Стена» происходит вокруг Смоленской крепости. Книга захватывает с первых страниц. Среди заговоров и предательств разглядеть главного врага не так-то просто. Роман раскручивается в международном масштабе, затрагивает тайны могущественных сил, взлетает к помыслам Папы Римского и таинственному флоту крестоносцев, опускается в подвалы, набитые порохом и золотом. Все это будоражит воображение читателей, ведь наша русская история дает такие фантастические сюжеты, что выдумывать ничего и не надо. Детективная линия приводит к себе хитросплетением острой интриги. Историческая точность вызывает желание узнать больше о тех временах, подчеркнула Наталья Юрьевна.

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