Из-за трагической смерти подростка Евгения Шуршилина ревизоры едут проверять службы Бердска

Комиссия правительства Новосибирской области едет в Бердск. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» стало известно из собственных источников сегодня, 28 октября. Региональные чиновники проверят управление образования, ПДН Бердска, правоохранительные органы — всех, кто как-то связан с покойным 14-летним Евгением Шуршилиным.
— Два дня не было Жени в школе, но он ночевал дома. 22 октября он был у дедушки. У Жени был сломан телефон. Его папа связался с ним через дедушку и что-то сказал, обычным родительским тоном. Женя ушел из дома в 9.20 утра. Больше его никто из родных не видел, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» собственный источник сегодня, 28 октября.
Кроме того, по некоторым данным у мальчика был конфликт в школе №13, где он учился. Родные и близкие характеризуют умершего, как доброго и отзывчивого парня. Он был несколько застенчив, но ничего в его поведении не предвещало трагедии.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», шесть суток искал 14-летнего школьника Евгения Шуршилина весь Бердск. Мальчик, напомним, ушел из дома 22 октября в школу, но до учебного заведения и дома он так и не вернулся.
Около 5 часов дня 27 октября ребенка нашли в лесу вблизи понтонного моста речки Раздельной в Бердске. Мальчик был мертв.
Правоохранительным органам удалось отследить путь Жени: он шел через Микрорайон в поселок Боровой, а затем ушел в лес, где и свел счеты с жизнью.
— Как показывают камеры видеорегистраторов автомобилей, он шел по дороге Микрорайона и поселка Борового. Он перешел через мостик речки Раздельной и повернул направо в лес. Висел он на рыбацких сооружениях, там находится летняя стоянка рыбаков. Была веревка. Можно сказать, близко к 100%, что он сделал это сам. Признаков того, что ему помог кто-то — нет. Скорее всего он погиб днем или вечером 22 октября, как пропал. У него одежда вся чистая и не помятая, несмотря на то, что он шел по лесу. Признаков того, что он спал где-то — нет., — рассказал «Курьер. Среда, Бердск» анонимный осведомитель из правоохранительных органов сегодня, 28 октября.
Поисковики уже были на этом месте, но не заглядывали в овраг леса, где находилось тело Евгения Шуршилина. Человек, который не демонстративно это делает, а не хочет, чтобы его нашли, ищет укромное место. Если идти по мосту, то нужно пересечь протоку. С понтонного моста туда не проникнуть, только на лодке. Людей там ходит мало, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» информатор. У него единственное повреждение — от петли. Он умер в результате повешения от удушья, асфиксии.
Знакомые Жени предполагают, что на такой шаг мальчика толкнуло одиночество.
Психолог Любовь Мануйлова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» рассказала, что суицид — в какой-то степени смелый шаг. Она рассказала, как распознать, что твой ребенок решился на страшный поступок и, как предотвратить трагедию. Об этом читайте в ближайшее время.
Мы.
то есть паренек 2 дня школу прогуливал и в итоге ушел от отца в дедушке.
после разговора с отцом ушел навсегда...
ну как минимум, не все так уж гладко то в семье оказалось
Написано "Женя ушел из дома в 9.20 утра"
Для первой смены - это получается к 3 уроку чтоли? то есть изначально было понятно что он прогуливает
Если во второй смене, то ушел он явно рановато для школы.
Вообщем от таких статей только вопросов больше становится.
Может уже не стоит ворошить - пусть полиция разбирается...