Из-за трагической смерти подростка Евгения Шуршилина ревизоры едут проверять службы Бердска

Женя Шуршилин ушел из дома 22 октября, а его тело нашли 27 октября

Комиссия правительства Новосибирской области едет в Бердск. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» стало известно из собственных источников сегодня, 28 октября. Региональные чиновники проверят управление образования, ПДН Бердска, правоохранительные органы — всех, кто как-то связан с покойным 14-летним Евгением Шуршилиным.

— Два дня не было Жени в школе, но он ночевал дома. 22 октября он был у дедушки. У Жени был сломан телефон. Его папа связался с ним через дедушку и что-то сказал, обычным родительским тоном. Женя ушел из дома в 9.20 утра. Больше его никто из родных не видел, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» собственный источник сегодня, 28 октября.

Кроме того, по некоторым данным у мальчика был конфликт в школе №13, где он учился. Родные и близкие характеризуют умершего, как доброго и отзывчивого парня. Он был несколько застенчив, но ничего в его поведении не предвещало трагедии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», шесть суток искал 14-летнего школьника Евгения Шуршилина весь Бердск. Мальчик, напомним, ушел из дома 22 октября в школу, но до учебного заведения и дома он так и не вернулся.

Около 5 часов дня 27 октября ребенка нашли в лесу вблизи понтонного моста речки Раздельной в Бердске. Мальчик был мертв.

Правоохранительным органам удалось отследить путь Жени: он шел через Микрорайон в поселок Боровой, а затем ушел в лес, где и свел счеты с жизнью.

— Как показывают камеры видеорегистраторов автомобилей, он шел по дороге Микрорайона и поселка Борового. Он перешел через мостик речки Раздельной и повернул направо в лес. Висел он на рыбацких сооружениях, там находится летняя стоянка рыбаков. Была веревка. Можно сказать, близко к 100%, что он сделал это сам. Признаков того, что ему помог кто-то — нет. Скорее всего он погиб днем или вечером 22 октября, как пропал. У него одежда вся чистая и не помятая, несмотря на то, что он шел по лесу. Признаков того, что он спал где-то — нет., — рассказал «Курьер. Среда, Бердск» анонимный осведомитель из правоохранительных органов сегодня, 28 октября.

Поисковики уже были на этом месте, но не заглядывали в овраг леса, где находилось тело Евгения Шуршилина. Человек, который не демонстративно это делает, а не хочет, чтобы его нашли, ищет укромное место. Если идти по мосту, то нужно пересечь протоку. С понтонного моста туда не проникнуть, только на лодке. Людей там ходит мало, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» информатор. У него единственное повреждение — от петли. Он умер в результате повешения от удушья, асфиксии.

Знакомые Жени предполагают, что на такой шаг мальчика толкнуло одиночество.

Психолог Любовь Мануйлова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» рассказала, что суицид — в какой-то степени смелый шаг. Она рассказала, как распознать, что твой ребенок решился на страшный поступок и, как предотвратить трагедию. Об этом читайте в ближайшее время.