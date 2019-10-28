За 550 млрд рублей построили трассу М-11 Москва–Петербург

Установлен ценник всей трассы Москва–Петербург

«Известия» выяснили стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре. Поездка обойдется в среднем в 1,3–2 тыс. рублей, следует из проекта приказа «Автодора». Цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера.

Дорогие выходные

Проект приказа госкомпании «Автодор» (управляет платными трассами) о тарифах на М-11 должен вступить в силу в ноябре. С документом ознакомились «Известия». В «Автодоре» подтвердили, что работают над сеткой тарифов.

Скоростная магистраль общей протяженностью 670 км (из них длина платных участков –– 606,7 км) пройдет по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населенных пунктов. Стоимость строительства составила около 550 млрд рублей, пояснили в «Автодоре».

Сэкономить на многократном пользовании дорогой автомобилисты смогут за счет транспондеров –– устройств, позволяющих оплатить проезд без остановки (их стоимость начинается от 1 тыс. рублей).

На разных участках — в зависимости от их протяженности — траты автомобилистов будут различаться. Например, доехать от Москвы до Твери в выходные можно будет за 870 рублей (в обход Твери дорога пока не построена), а от Твери до Петербурга –– за 1150 рублей при условии расчета наличными.

–– Решения по дифференциации тарифов позволяют распределять трафик на трассах наиболее эффективным образом. Нововведение коснется только легковых автомобилей 1-й категории (высотой до 2 м, а также мотоциклов. –– «Известия»), –– говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Для машин 2-й категории (среднегабаритные автомобили выше 2 м, в том числе с прицепом, пикапы, мини-фургоны) цена проезда от столицы до Санкт-Петербурга составит 2030 рублей, с транспондером –– 1521 рубль. Водителям 3-й и 4-й категорий ТС, к которым относятся грузовики и автобусы, за проезд по маршруту Москва–Петербург по М-11 придется заплатить 2710 и 3980 рублей соответственно. При использовании транспондера с автомобилистов возьмут 2106 и 3188 рублей соответственно.

Дополнительный доход за счет повышения платы в субботу и воскресенье госкомпания планирует направить на развитие придорожной инфраструктуры и «пользовательских сервисов».

Самым дорогим останется головной участок М-11 — трасса из Москвы до аэропорта Шереметьево в обход Химок. Тарифы там устанавливает концессионер.

«Автодор» объясняет стоимость проезда высокими затратами на строительство: пять полос шириной 3,75 м каждая. При этом пользователям не стоит опасаться нового чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке концессионера, поскольку максимальный размер платы на участках компании регулируется законодательно –– тариф для легкового ТС не может превышать 3,5 рубля за 1 км, пояснили «Известиям» в «Автодоре».

Поездка из Москвы в Петербург по новой трассе займет в среднем 5,5 часа. Путешествие на поезде обойдется в среднем в 1089–2410 рублей, на него придется потратить от 7 до почти 10 часов, говорится в презентации «Автодора». Дорога на скоростном «Сапсане» составит от 3,5 до 4 с небольшим часов, билет может стоить 2207–4700 рублей. При этом цена перелета между городами, по данным госкомпании, колеблется от 1607 рублей до 3105 рублей.

Для поездок на такие расстояния люди чаще всего пользуются железнодорожным транспортом либо ищут попутчиков, чтобы сэкономить, сказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, заявленная стоимость проезда по М-11 оказалась не самой демократичной. Ценообразование закладывается на этапе строительства, поскольку стоимость работ по укладке дороги, амортизационные отчисления и расходы на ее содержание –– основные статьи, формирующие ценник на проезд, добавил он.

Как обойти Тверь

М-11 станет платным дублером существующей М-10 «Россия» и позволит автолюбителям добраться от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до примыкания к КАД вокруг Санкт-Петербурга. Новая трасса будет пересекать М-10 в шести местах с устройством разноуровневых транспортных развязок. Это позволит распределить транспортные потоки между двумя дорогами, пояснили в «Автодоре».

Строительство М-11 началось в 2012 году, а первый участок –– с 15-го по 58-й км –– ввели в строй в декабре 2014-го, инвестором выступала Северо-Западная концессионная компания. Весь проект разбит на четыре пусковых участка.

Изначально дорогу планировалось сдать к чемпионату мира по футболу – 2018, но затем сроки несколько раз сдвигались. Возникали проблемы с инвесторами и подрядчиками, но были и другие причины. Так, летом прошлого года на 663-м км в районе моста через реку Ижору подрядчики обнаружили археологический памятник. На место выехали ученые, и работы там пришлось приостановить до конца осени.

Пока не ясна ситуация с участком в обход Твери. В октябре прошлого года стало известно, что он будет сдан только после 2020 года. А в феврале нынешнего губернатор Тверской области Игорь Руденя сказал, что Минтранс согласовал начало работ по проектированию северного обхода города, но окончательные сроки сдачи объекта не определены.

По данным «Автодора», запуск движения по всей протяженности платной М-11, исключая обход Твери, намечен на вторую половину ноября. Новые цены на уже работающих участках должны вступить в силу уже в первый день месяца.

Источник: Ивзестия