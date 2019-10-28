Богато жить не запретишь: за 85 млн рублей предлагают приобрести 5-комнатную квартиру в Новосибирске

Владелец квартиры за 85 млн, уверяет — на отделку жилплощади пошли только лучшие породы дерева

В топ-3 городов с самым активным рынком недвижимости вошли Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Мы узнали, какое жильё приобретают богачи в городах-миллионниках.

Для любителей выкурить сигару и сыграть в бильярд

Мечтой можно назвать пентхаус в центре Москвы за 2 млрд рублей. Цена за 1 кв. м — 2 382 916 рублей. Но и по площади квартира не маленькая — 901 кв. м.

Жильё находится в Гранатном Паласе — доме, облицованном гранитом. По соседству — ещё 16 квартир. Интерьер помещений создавал известный дизайнер Марат Ка.

На первом этаже жильцы курят табак в сигарной и играют в бильярд. На втором — женский салон, библиотека и детская комната. Если сегодня не хочется выходить из дома — можно не выходить. Для спорта есть фитнес-центр с бассейном, для релакса — массажный кабинет.

Сам пентхаус занимает весь 8 этаж. Тут предусмотрены два парадных и два дополнительных входа для обслуживающего персонала. Из окон можно посмотреть на Дом Архитектора, на высотку на Кудринской, на зелёные переулки Патриарших прудов.

Приятный бонус — в стоимость пентхауса входят 4 машино-места в подземном паркинге. Правда, придётся выделить деньги на ремонт в квартире — отделка и мебель отсутствуют.

Для ценителей аристократического отдых

В Санкт-Петербурге нам приглянулись апартаменты в посёлке Репино на Приморском шоссе. Студия площадью 172 кв. м стоит всего 41 316 170 рублей.

Здесь привлекает сервис. Жильцам предлагают всё — от уборки до крутого ресторана «не выходя из дома».

Любители активного отдыха найдут чем себя побаловать — поблизости есть теннисные корты, гольф-клубы, пейнтбольный клуб, конноспортивный комплекс, кайт-сёрф станция, аэроклуб и горнолыжные курорты. А ещё — боулинг и фитнес-клубы, бассейны и SPA-центры.

Кстати, этот многофункциональный комплекс находится недалеко от границы с Финляндией.

Для поклонников классики

В ЖК «Солярис» в центре Новосибирска за 85 млн рублей можно приобрести шикарную квартиру в классическом стиле. Площадь квартиры — 272 кв. м.

Владелец уверяет — на отделку жилплощади пошли только лучшие породы дерева. Медвежья шкура в рабочем кабинете говорит о том, что аксессуары подобраны со вкусом.

Ещё одно преимущество — панорамный вид из окон. Квартира находится на 11 этаже — вид, как с колеса обозрения. Рядом с домом — театры, музеи, кинозалы, банки, торговые центры, рестораны.

Территория жилого комплекса ограждена. 24/7 тебя охраняют секьюрити.