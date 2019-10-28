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Не расслабляться: шторм с сильным ветром и дождем настигнет 29 октября Бердск

17:42 28.10.2019 Фото: pixabay.com
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Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «01», с сотового – «010», или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 266-06-93. Телефон доверия МЧС 239-99-99.

Не расслабляться: шторм с сильным ветром и дождем настигнет 29 октября Бердск
В Новосибирской области сохранятся осадки в виде дождя

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 29 октября в Новосибирской области сохранятся осадки в виде дождя, усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы 25-27 м/с.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закреплённых конструкций, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).

Населению во время сильного ветра рекомендуется закрыть окна и двери, родителям не оставлять детей без присмотра и не отпускать их одних на улицу. Также следует проявлять осторожность: обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов и баннеров. Автомобилистам нельзя парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «01», с сотового – «010», или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 266-06-93. Телефон доверия МЧС 239-99-99.
Специалисты комитета – объединенной диспетчерской службы мэрии напоминают: при возникновении чрезвычайной ситуации в Новосибирске нужно звонить по телефону 051.

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От редакции

Берегите себя!

Аноним, 28 октября 2019 17:50
Телефона "010" уже давно не существует
От модератора. Информация предоставлена пресс-службой Главного управления
МЧС России по Новосибирской области.

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