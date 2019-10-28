В чем заключается секрет стройности японских женщин?

Интересно, что быть стройными японцы обязаны по закону. То есть, если масса человека превышает допустимый лимит, то ему придется платить специальный штраф.

Японки очень тщательно следят за диетой, не едят сладости, а также не употребляют продукты с вредными добавками

Японские женщины все как на подбор стройные и миниатюрные. Может показаться, что это результат генетических особенностей, но дело тут не только в генах — японки очень тщательно следят за диетой, не едят сладости, а также не употребляют продукты с вредными добавками. Об этом рассказали ученые, которые раскрыли секрет стройности жительниц Японии.

«Секрет стройности японских женщин довольно прост. Это в первую очередь правильное питание, а также довольно комплексный уход за собой. Японки практически не едят сладости, а если и едят, то в основном приготовленные самостоятельно и не содержащие вредных добавок», — рассказывают исследователи.

Интересно, что быть стройными японцы обязаны по закону. То есть, если масса человека превышает допустимый лимит, то ему придется платить специальный штраф. Но одними штрафами, само-собой, нельзя сделать целую нацию свободной от проблемы ожирения. Главный фактор — это, конечно же, активно продвигаемый в стране здоровый образ жизни.

Именно ЗОЖ, кстати, является ключевой причиной феноменального долголетия японцев. Не так давно японские СМИ сообщили, что в стране восходящего солнца уже более семидесяти тысяч человек, которые дожили до 100 лет и продолжают жить дальше. По количеству людей, доживших до 100 лет, Япония впереди планеты всей.

Источник: Рlanet-today