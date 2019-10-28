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Красота / Общество

В чем заключается секрет стройности японских женщин?

16:25 28.10.2019 Фото: pixabay.com
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Интересно, что быть стройными японцы обязаны по закону. То есть, если масса человека превышает допустимый лимит, то ему придется платить специальный штраф.

В чем заключается секрет стройности японских женщин?
Японки очень тщательно следят за диетой, не едят сладости, а также не употребляют продукты с вредными добавками

Японские женщины все как на подбор стройные и миниатюрные. Может показаться, что это результат генетических особенностей, но дело тут не только в генах — японки очень тщательно следят за диетой, не едят сладости, а также не употребляют продукты с вредными добавками. Об этом рассказали ученые, которые раскрыли секрет стройности жительниц Японии.

«Секрет стройности японских женщин довольно прост. Это в первую очередь правильное питание, а также довольно комплексный уход за собой. Японки практически не едят сладости, а если и едят, то в основном приготовленные самостоятельно и не содержащие вредных добавок», — рассказывают исследователи.

Интересно, что быть стройными японцы обязаны по закону. То есть, если масса человека превышает допустимый лимит, то ему придется платить специальный штраф. Но одними штрафами, само-собой, нельзя сделать целую нацию свободной от проблемы ожирения. Главный фактор — это, конечно же, активно продвигаемый в стране здоровый образ жизни.

Именно ЗОЖ, кстати, является ключевой причиной феноменального долголетия японцев. Не так давно японские СМИ сообщили, что в стране восходящего солнца уже более семидесяти тысяч человек, которые дожили до 100 лет и продолжают жить дальше. По количеству людей, доживших до 100 лет, Япония впереди планеты всей.

Источник: Рlanet-today

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