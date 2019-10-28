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Недвижимость / Общество

7 важных нюансов при выборе хорошей квартиры

16:43 28.10.2019 Фото: pixabay.com
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Как выбрать квартиру мечты и не совершить ошибку, расскажет опытный риелтор Артем Сошников.

7 важных нюансов при выборе хорошей квартиры
Дом – это место, где тебе хорошо, уютно и светло

Для людей, которые только планируют покупку недвижимости, немаловажно знать нюансы этой сделки и моменты, на которые стоит обратить более пристальное внимание. Риелтор – это специалист, который занимается подбором жилья для своих клиентов на профессиональном уровне. Он делает это ежедневно, поэтому, можно сказать, что у него больше опыта в этом деле. Артем Сошников работает на рынке недвижимости уже 8 лет, и его клиенты становятся счастливыми людьми после совершения сделки. С его помощью 346 семей обрели свой дом. Он рекомендует вкладывать денежные средства в недвижимость и знает, как купить хорошую квартиру, заплатив за нее адекватную цену.

Что, по-вашему, значит «хорошая квартира»? Какой она должна быть?

В первую очередь она должна быть «хорошая» во всем, как это ни странно. Расположение дома, окружение, сам дом, двор, внутренние холлы, расположение квартиры, удобство и функционал самой планировки. Все эти вещи влияют на наш комфорт и психологическое состояние. С учетом того, что большинство квартир приобретают с использованием заемных средств, важно понимать, за что ты платишь из месяца в месяц. Дом – это место, где тебе хорошо, уютно и светло.

И, конечно, выбирать жилье надо, исходя из соображений ликвидности на вторичном рынке, чтобы в дальнейшем была возможность быстро и выгодно его продать. К примеру, сегодня ты убежденный холостяк, а спустя время меняешь свои взгляды, и у тебя семья, дети и нужно расширяться.

Поговаривают, что в летний сезон цены на жилье снижаются, и это отличное время для тех, кто желает приобрести свой уютный уголок. Так ли это? Или колебания в стоимости настолько незначительные, что ожидания лета того не стоят?

Действительно, есть период снижения спроса и динамики продаж на рынке, начиная с мая по июль месяц. Связано это с порой отпусков у большинства людей. Чаще всего в это время цены стоят на месте, без стабильного поднятия раз в месяц, а по некоторым комплексам запускают акции с небольшими скидками от 25-50 тыс. руб. Однако это не особо касается ликвидных ЖК с повышенным спросом или комплексов, которые только вышли на рынок. На мой взгляд, выжидание скидок – не самая лучшая история. Если квартира нравится, надо брать сейчас, поскольку ее могут купить или на нее может поменяться цена. И, поверьте, это не уловки агентов или застройщиков, это реальность рынка.

Стоит ли переплачивать за ремонт или лучше все же приобрести квадратные метры с черновой отделкой или вариантом от застройщика?

Тут все зависит от потребности клиента. Конечно, квартира с черновой отделкой дешевле. Однако покупая квартиру с отделкой от застройщика, вы экономите время, так как при получении ключей вам не нужно заниматься подбором материалов, закупкой и ждать, пока сделают ремонт. И, конечно, деньги! Объясняю. Застройщик закупает материалы оптом, имея при этом скидку, поэтому аналогичный вариант для вас будет стоить дороже, чем у застройщика. Правда есть и минус, чаще всего, это типовая отделка и выбирать материалы мало кто из застройщиков предлагает.

Насколько важно перед покупкой знакомиться с будущими соседями?

Это очень важный момент, если есть сданные дома в комплексе, то хорошо съездить на место и посмотреть, кто там живет, задать вопросы жильцам. Вы сразу будете понимать примерный срез по публике, именно поэтому важны выезды на места, которые предлагают агенты.

Как клиенты относятся к цифре «13»? Были ли среди них суеверные, которые отказывались даже смотреть квартиру с таким номером?

У людей много маяков в голове, что можно, а что нельзя. Мне встречались люди, которые подбирали квартиру по фэн-шуй или покупали квартиру по лунному календарю.

Когда-то у многих было суждение, что покупка квартиры на первом или последнем этаже не принесет ничего хорошего. Изменились ли тенденции за последние, скажем, 3 года?

Да, хотя все же это остаётся применимо к первым этажам, они все также менее привлекательны для людей, но более выгодны по условиям покупки.

Известно, что риелтору выбирать квартиру для себя сложнее, поскольку он всегда знает, на что обратить внимание. Как вы покупали жилье для себя? На что рекомендуете смотреть в первую очередь?

Мне кажется, я замучил всех застройщиков. Когда я определился с комплексом, я три раза перед самой сделкой менял квартиру. Смотрел изначально на свои финансовые возможности, и что можно максимально выжать из них. Далее – район и перспективы его развития. Как и говорил ранее, важно понимать, где ты будешь жить, и насколько ликвидна квартира будет в дальнейшем. Потом – планировка, расположение квартиры в доме, на лестничной клетке, вид из окна и перспективы по застройке в округе, чтобы неожиданно ваш вид не закрыл многоэтажный дом. И, конечно, кто и как строит.

Источник: Рlanet-today

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