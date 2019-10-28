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Здоровье / Общество

Как реанимировать уставшую печень?

16:54 28.10.2019 Фото: pixabay.com
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Питье чистой воды, отказ от алкоголя и курения и еще несколько эффективных способов, позволяющих перезагрузить печень названы в статье.

Как реанимировать уставшую печень?
Тем, кто намерен перезагрузить свою печень и улучшить ее состояние рекомендуется ограничить употребление алкоголя и полностью отказаться от сигарет

Образ жизни многих людей сегодня таков, что их печень оказывается перегруженной и истощенной. Эксперты советуют ограничить употребление алкоголя, отказаться от сигарет, есть больше горькой зелени, пить воду и контролировать прием лекарств, эти меры могут помочь перезагрузить печень.

Специалисты напомнили, что печень ежедневно очищает кровь и организм от токсинов, но неправильный образ жизни утяжеляет эту нагрузку и способствует износу органа, повышает риск его дисфункции.

Тем, кто намерен перезагрузить свою печень и улучшить ее состояние, они рекомендуют ограничить употребление алкоголя и полностью отказаться от сигарет. Выпивка перетягивает на себя ресурсы гепатоцитов печени, которые старательно занимаются ее расщеплением. Сигареты повышают уровень загрязнения организма токсинами. Печень тех, кто пьет и курит, просто физически не способна справляться со всеми  вредными веществами, проникающими в организм, что повышает риск воспалений и заболеваний.

Кроме того, эксперты указывают на важность регулярных приемов пищи. При хаотичном и неупорядоченном питании повышается вероятность дискинезии желчевываодящих путей, следствием которой становится появление камней в желчном пузыре. Для защиты от данного нарушения следует есть больше свежей горькой зелени: в частности, рекомендуются руколла и кресс-салат. Также будут полезными капуста, морковь, чеснок, кабачки, тыква, свекла, грейпфруты.

Один из самых эффективных приемов, позволяющих перезагрузить печень, – наладить регулярную физическую активность. Вдобавок следует ограничить употребление болеутоляющих, поскольку эти средства негативно влияют на функции печени.

Наконец, эффективно улучшает очистительную функцию печени питье чистой воды. Ее достаточное употребление активизирует вывод токсинов.

Источник: МедикФорум

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