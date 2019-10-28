Видео столкновения самолета и автомобилем в аэропорту Пулково опубликовал СК

Следователи выясняют обстоятельства столкновения служебного автомобиля аэропорта Пулково с воздушным судном

Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в результате столкновения 27 октября 2019 года служебного автомобиля аэропорта Пулково с частным самолетом. Воздушному судну нанесены повреждения в виде повреждения фюзеляжа.

После получения данной информации следственно-оперативная группа незамедлительно выехала для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Следком