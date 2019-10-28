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Фото авиакрушения самолета «Сеssna 172» выложила в сеть полиция Перми

19:31 28.10.2019 Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю, СК РФ
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На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб. По данным СК, у пилота не было разрешения на полет.

Фото авиакрушения самолета Сеssna 172 выложила в сеть полиция Перми
Полиция обнаружила легкомоторный самолет в Пермском районе

28 октября около 11.30 час сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю в лесном массиве в 7 км от поселка Аннинск Пермского района обнаружен легкомоторный самолет. Внутри кабины находился пилот без признаков жизни. В настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных ведомств, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
26 октября 2019 года примерно в 7 километрах от поселка Аннинск в Пермском районе Пермского края потерпел крушение легкомоторный самолет «Сеssna 172». На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб. По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников отдела криминалистики Уральского следственного управления на транспорте СК России, руководителя и сотрудников Пермского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России, сотрудников транспортной полиции для проведения осмотра места происшествия, воздушного судна и прилегающей территории. К месту происшествия выехали также поисково-спасательные службы Пермского края.

По предварительным данным, 26 октября 2019 года в 11 часов 30 минут по местному времени пилот самолета без направления плана полета в органы организации воздушного движения осуществил вылет на легкомоторном самолете «Сеssna 172» с территории взлетно-посадочной площадки, расположенной в деревне Нижнее Городище Частинского района Пермского края в направлении поселка Фролы Пермского района Пермского края. Однако самолет к месту назначения не прибыл.

По результатам проведения проверочных мероприятий в рамках доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Фото авиакрушения самолета Сеssna 172 выложила в сеть полиция Перми
Фото авиакрушения самолета Сеssna 172 выложила в сеть полиция Перми
Фото авиакрушения самолета Сеssna 172 выложила в сеть полиция Перми
Фото авиакрушения самолета Сеssna 172 выложила в сеть полиция Перми
Фото авиакрушения самолета Сеssna 172 выложила в сеть полиция Перми
Фото авиакрушения самолета Сеssna 172 выложила в сеть полиция Перми
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