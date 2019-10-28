Они не могли убить ее всю дорогу: Пожизненный срок для убийц Ирины Синельниковой из-за Peugeot попросил бы у суда прокурор Бердска

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов планировали убивать владельцев авто

Высказал свое мнение по поводу применимого наказания для убийц Ирины Синельниковой из-за черного Peugeot Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова прокурор Бердска Роман Сивак. Они, напомним, жестко расправились с молодой бердчанкой 11 января. Именно в этот день Ирина отправилась на сделку купли-продажи автомобиля за 248 тыс. рублей, думала, что обернется за час с небольшим. Но в тот день так и не вернулась к детям и мужу. Двое псевдопокупателей под предлогом протестировать авто, выманили бердчанку на трассу Р-256. По мнению следствия, Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов оглушили женщину электрошокером, а затем задушили подготовленной удавкой. Их преступление было тщательно спланировано. Путем преступного сговора они решили наживаться на перекупе автомобилей, а их владельцев убивать. Ирина стала первой и последней жертвой убийц.

— Я думаю, наказание будет очень жесткое. Я бы попросил обоим пожизненный срок. У меня бы не дрогнули ни сердце, ни душа, ни мое чувство справедливости. Это абсолютно справедливое наказание. Они оставили детей без матери из-за машины. Спланировали убийство абсолютно цинично, умышленно, продумывая каждый шаг, совершая приготовления к преступлению, покупаю электрошокер, шнурки и прочее. Она боролась за свою жизнь. Они не могли убить ее всю дорогу. Другого наказания для них я не вижу. Оно будет жесткое для них, и это будет справедливо, — предположил Роман Андреевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 25 октября.

В тот страшный день, 11 января, тревогу забила коллега Ирины Кристина, которая должна была оформить сделку. Муж убитой Константин, который направлялся в это время в другой город, почувствовал сердцем, что случилась беда и повернул автомобиль в сторону дома, мгновенно обратился в полицию. Несмотря на морозы, на поиски Ирины отправились 200 добровольцев поискового отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан. Как оказалось, уже поздно. В это время с 34-летней бердчанкой двое убийц уже жестоко расправились и везли мертвой в Кузбасс.

Уголовное дело в отношении двоих жителей Бердска, обвиняемых в убийстве 34-летней Ирины Синельниковой из-за автомобиля, поступило в Кемеровский областной суд. Как сообщается в картотеке суда, дело поступило 23 октября. На следующий день его передали судье Юне Акимовой.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Белоусова и Фурсова зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил 12 сентября. В сентябре не было определенности, где состоится громкий процесс — в Новосибирске или в Кузбассе, где нашли тело убитой бердчанки. 1 октября выездной суд Новосибирской области постановил — рассмотреть уголовное дело в Кемеровской области. В этот же день судья продлила срок ареста двоим обвиняемым на 6 месяцев до 19 февраля 2020 года. Муж погибшей — Константин Синельников, хоть и не признан потерпевшей стороной по уголовному делу, принял решение приехать на первое судебное заседание в Кемерово.

Он солидарен с прокурором Бердска и считает, что справедливым наказанием для Фурсова и Белоусова за убийство его супруги и матери двоих детей станет пожизненное лишение свободы.



По версии следствия

В конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова. Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки после ее исчезновения вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан. Утром 13 января 2019-го Следственный комитет нашел тело убитой в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай.

Обвиняемые, по версии следствия, продали в Кузбассе «Пежо» за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след. 17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.

Уголовный закон за наиболее тяжкое из совершенных преступлений (убийство) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.