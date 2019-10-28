3 фактора появления морщин

Морщины являются признаком того, что упругость кожи уменьшается.Даже у человека с крепким здоровьем кожа со временем теряет свою оптимальную структуру, а активность ее функций снижается. Стареть без появления морщин невозможно.

Уход за кожей может хотя бы частично компенсировать ее естественные потери и поддерживать привлекательный, здоровый вид

Наша внешняя оболочка – кожа – является отражателем признаков возраста. Уже в 25 лет у многих людей появляются первые небольшие морщины.



Морщины являются признаком того, что упругость кожи уменьшается. Кожа защищает нас от жары, холода, радиации, травм и инфекций, регулирует температуру тела и многое другое. От природы она хорошо оснащена для выполнения всех этих задач.Но даже у человека с крепким здоровьем кожа со временем теряет свою оптимальную структуру, а активность ее функций снижается. Стареть без появления морщин невозможно.

Кожа состоит из разных слоев, которые выполняют разные функции. Снаружи находится эпидермис – морщины видны именно на нем. Более глубокие слои – это дерма и подкожная клетчатка.

Красота и моложавость зависят от эпидермиса. Регулярность обновления клеток эпидермиса определяет нашу красоту, и в молодости она наиболее интенсивная. Эпидермис также состоит из разных слоев. Сверху находятся мертвые роговые клетки, этот роговой слой берет на себя важную барьерную функцию: он защищает организм от потери воды, влияния вредных веществ и патогенов. Защитная функция дополнительно усиливается за счет работы потовых и сальных желез. В эпидермисе также находятся иммунные клетки, водосвязывающие вещества и пигментообразующие клетки, которые отвечают за цвет лица каждого конкретного человека.

Пополнение новых клеток эпидермиса происходит из нижней части — базального слоя, в котором новые клетки кожи образуются путем деления. Новые клетки мигрируют к поверхности кожи примерно через две недели после своего образования. На последнем этапе трансформации — ороговении — клетки отмирают. Весь процесс обновления кожи, от регенерации клеток до отторжения, занимает около четырех недель.

Дерма и подкожная клетчатка. Дерма состоит из взаимосвязанных пучков коллагеновых волокон, обеспечивающих коже эластичность и упругость. Между клетками коллагена находится гиалуроновая кислота, что поддерживает влагосвязывающую способность кожи и делает ее более свежей и гладкой. Дерма также содержит кровеносные сосуды, которые снабжают кровью эпидермис, тем самым способствуя образованию новых клеток. Кроме того, дерма ответственна за выработку потовых и сальных желез.

Подкожная клетчатка состоит в основном из соединительной ткани и жировых клеток и служит защитой от холода и механических повреждений.

В 30 лет процесс обновления кожи стихает. Когда образование новых клеток кожи начинает замедляться, на коже могут появиться первые морщины. Такое замедление становится ощутимым в возрасте 30 лет. Процесс обновления клеток в эпидермисе вместо четырех недель начинает занимать до 40 дней. Поскольку новые клетки кожи вырабатываются уже не столь активно, как раньше, кожа постепенно становится тоньше и впитывает меньше влаги. Также при этом уменьшается производство гиалуроновой кислоты и снижается объем коллагеновых волокон, что делает кожу все менее эластичной. С 40 лет в коже снижается количество сальных желез.

Меньше новых клеток кожи, меньше жира, меньше влаги — все эти процессы приводят к тому, что кожа со временем становится более сухой и ломкой, в результате на ней появляются морщины. Хорошая новость состоит в том, что уход за кожей может хотя бы частично компенсировать ее естественные потери и поддерживать привлекательный, здоровый вид.

Источник: МедикФорум