Усиление ветра и мокрый снег ожидаются в Бердске в ближайшие сутки
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Усиление ветра и мокрый снег ожидаются в Бердске в ближайшие сутки

6:16:2410/28/2019
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Штормовой ветер и возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в городе сохранится до 29 октября.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, 29 октября ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, усиление ветра 17-22 м/с, а местами порывы до 25 м/с. Температура воздуха составит +8-10 градусов. Дневная плюсовая температура сохранится на ближайшие три дня.

В связи с сильными порывами ветра и возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций, Управление МЧС по Новосибирской области призывает горожан быть более бдительными, соблюдать меры личной безопасности, особенно на улице.

— Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты, — рассказали в региональном ведомстве. — Автомобилистам рекомендуется парковать транспортные средства вдали от деревьев, опор линий электропередач и слабо закрепленных конструкций.

При угрозе возникновения ЧС или происшествии звонить в оперативную дежурную смену ЕДДС Бердска по телефонам: 112, 2-18-18, 2-63-93.

Александра Бурковская

Источник: svidetel24.info

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