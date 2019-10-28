Усиление ветра и мокрый снег ожидаются в Бердске в ближайшие сутки

Штормовой ветер и возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в городе сохранится до 29 октября. По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, 29 октября ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, усиление ветра 17-22 м/с, а местами порывы до 25 м/с. Температура воздуха составит +8-10 градусов. Дневная плюсовая температура сохранится на ближайшие три дня. В связи с сильными порывами ветра и возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций, Управление МЧС по Новосибирской области призывает горожан быть более бдительными, соблюдать меры личной безопасности, особенно на улице. — Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты, — рассказали в региональном ведомстве. — Автомобилистам рекомендуется парковать транспортные средства вдали от деревьев, опор линий электропередач и слабо закрепленных конструкций. При угрозе возникновения ЧС или происшествии звонить в оперативную дежурную смену ЕДДС Бердска по телефонам: 112, 2-18-18, 2-63-93. Александра Бурковская
Штормовой ветер и возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в городе сохранится до 29 октября.
По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, 29 октября ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, усиление ветра 17-22 м/с, а местами порывы до 25 м/с. Температура воздуха составит +8-10 градусов. Дневная плюсовая температура сохранится на ближайшие три дня.
В связи с сильными порывами ветра и возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций, Управление МЧС по Новосибирской области призывает горожан быть более бдительными, соблюдать меры личной безопасности, особенно на улице.
— Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты, — рассказали в региональном ведомстве. — Автомобилистам рекомендуется парковать транспортные средства вдали от деревьев, опор линий электропередач и слабо закрепленных конструкций.
При угрозе возникновения ЧС или происшествии звонить в оперативную дежурную смену ЕДДС Бердска по телефонам: 112, 2-18-18, 2-63-93.
Александра Бурковская