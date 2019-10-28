Во время игры младшая из девочек решила пролезть между перилами металлической конструкции возле стадиона и повисла, зацепившись шарфиком, в результате чего скончалась от асфиксии.

Зацепилась шарфом и повисла на конструкции стадиона 2 летняя девочка в Удмуртии. Ребенок погиб

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки на спортивно-оздоровительном комплексе в Завьяловском районе (ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности), пишет СК РФ.

По данным проверки, 25 октября текущего года около 17 часов 30 минут жительница Завьяловского района с двумя детьми в возрасте 2 года и 7 лет находились на территории общественного спортивно-оздоровительного комплекса, включающего детскую площадку и спортивные сооружения. Во время игры младшая из девочек решила пролезть между перилами металлической конструкции возле стадиона и повисла, зацепившись шарфиком, в результате чего скончалась от асфиксии.

На место происшествия выехали следователи, произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрошен глава сельского поселения, истребована техническая и организационная документация. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.