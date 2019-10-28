Чтобы уровень сахара в крови не повышался пейте какао и кушайте яйца

Важно употреблять продукты с низким гликемическим индексом, ведь они не повышают сахар в крови, а также помогают избежать его скачков. Яйца, кофе, авокадо и еще 7 полезных продуктов, которые не способствуют повышению уровня сахара в крови, читаем в статье.

Яйца имеют нулевой показатель гликемического индекса, а значит не повышают сахар в крови

Их употребление вкупе с физической активностью способствует предотвращению предиабета, при котором уровень сахара в крови оказывается выше нормального. Данное состояние во многих случаях становится предшественником диабета 2 типа.

Авокадо. Ключевым питательным веществом в авокадо являются мононенасыщенные жирные кислоты, которые улучшают чувствительность клеток организма к инсулину (именно со снижением чувствительности к этому гормону связаны рост глюкозы в крови и повышенный риск диабета). Также эти вещества могут усиливать чувство сытости, помогают нормализовать кровяное давление.

Ряд исследований показали, что авокадо может снизить риск развития метаболического синдрома, при котором наблюдаются увеличение массы висцерального жира, снижение чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемия, которые нарушают углеводный, липидный, пуриновый обмен.



Белок помогает организму поддерживать и восстанавливать себя: он имеет нулевой гликемический индекс и не повышает уровня сахара в крови. Рыба является отличным источником белка и к тому же дополнительно может служить поставщиком омега-3 жирных кислот, которые эффективно борются с воспалением, с которым связаны процессы, ведущие к ожирению и предиабету.

Чеснок. Этот овощ также не имеет гликемического индекса, так как не содержит углеводов. Соответственно, его употребление не повышает уровня сахара в крови. Более того, имеющие данные говорят о том, что включение чеснока в рацион может снижать показатели уровня глюкозы в крови натощак.

Яблочный уксус. Кислота в яблочном уксусе уменьшает некоторые ферменты в желудке и может улучшать чувствительность к инсулину после еды. Специалисты рекомендуют выпивать перед едой 20 граммов яблочного уксуса, разведенного в 40 граммах воды.

Капуста и листовая зелень. Все листовые зеленые овощи имеют очень низкий гликемический индекс и отличаются высоким содержанием клетчатки и питательных веществ, таких как магний и витамин А. Эти компоненты могут помочь снизить уровень сахара в крови.

Какао и черный шоколад. Главное богатство какао – его антиоксиданты: в частности, в нем содержатся одни из самых эффективных природных антиоксидантов — флавоноиды. В частности, в какао входит такой их тип, как эпикатехины, которые регулируют выработку глюкозы путем активации ключевых белков. Это может помочь стабилизировать уровень сахара в крови даже у тех, кто уже болен диабетом.

Миндаль и другие орехи. Миндаль может помогать регулировать и снижать возросший уровень сахара в крови после еды, тем самым предотвращая диабет. Люди, употребляющие ежедневно горсть миндаля, демонстрируют более низкие уровни глюкозы и инсулина натощак. Гликемический индекс миндаля стремится к нулю – это связано с тем, что в нем (как, кстати, и в других орехах) содержится небольшое количество углеводов и при этом много клетчатки. Большинство орехов также имеют низкий гликемический индекс: от 0 до 20.

Цельное зерно. Рафинированное зерно с высоким содержанием углеводов может вызвать всплески сахара в крови. Цельное зерно содержит больше клетчатки, фитохимикатов и питательных веществ, и потому может помогать организму регулировать уровень сахара в крови. Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что потребление цельного зерна улучшает чувствительность к инсулину: уровень инсулина натощак снижается на 10 процентов.

Яйца. Как и все источники белка, яйца имеют нулевой показатель гликемического индекса. Яйца также эффективно продлевают чувство сытости, уменьшают тягу к сладкому.

Кофе. Исследования показывают, что увеличение потребления кофе на одну чашку в день может снизить риск развития диабета 2 типа более чем на 10 процентов. Но то, что вы добавляете в кофе, тоже имеет значение. Не добавляйте в кофе слишком много сливок и молока, пить его лучше без сахара.

Источник: МедикФорум