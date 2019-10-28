Замедлить старение помогут желтые и оранжевые овощи

Топ- 11 полезных веществ для сохранения молодости и красоты. Из каких продуктов получать ценные вещества,рассмотрим в статье.

Благодаря бета-каротину кожа становится лучше защищенна от морщин

Питание играет центральную роль в борьбе за молодость. Многие продукты содержат антиоксиданты и другие вещества, которые замедляют старение кожи. Очень естественным образом они обеспечивают нам омолаживающий эффект.

Витамин С. Стимулирует иммунную систему, обеспечивает прочные сосудистые стенки, помогает в борьбе со стрессом и укрепляет структуру клеток. Витамином С очень богаты облепиха, плоды шиповника, черная смородина, петрушка, брокколи, паприка.

Витамин Е. Является важным антиоксидантом, который защищает клетки от свободных радикалов, а также стимулирует жировой обмен. Лучшие источники этого питательного вещества — орехи, зародыши пшеницы, подсолнечное масло, печень трески.

Цинк. Участвует в жировом обмене и укрепляет иммунную систему, стабилизирует ДНК, участвует в функции метаболических и половых гормонов. Хорошими поставщиками цинка являются морепродукты, орехи , чечевица, сыр, зеленый чай. Микроэлемент также содержится в красном мясе. Но мясо в качестве омолаживающей пищи специалисты советуют употреблять в умеренных количествах.

Каротин. Эффективный поглотитель радикалов, который поддерживает функции кожи и уменьшает воздействие на организм ультрафиолетового излучения. Исследователи из клинического комплекса «Шарите» в Берлине выяснили, что благодаря бета-каротину кожа становится лучше защищенной от морщин. Этого вещества много в желтых, оранжевых и темно-зеленых овощах, таких как морковь, тыква, абрикосы, фенхель, шпинат и многие другие.

Селен. Ингибирует вредные процессы в клетках и тем самым защищает их от дегенерации. Обладает противовоспалительным действием и защищает клетки от атак свободных радикалов. Минерал в основном содержится в цельнозерновой продукции и бобовых. Наиболее богатыми селеном продуктами являются орехи, особенно орехи пекан.

Полифенолы. Эти фитохимические вещества обладают сильным антиоксидантным эффектом и в основном содержатся в темных фруктовых соках, зеленом и черном чае или красном вине (употреблять в умеренных количествах!). Организм лучше всего усваивает полифенолы с жидкостями. Тем не менее, многие фрукты и овощи также подходят в качестве их поставщиков.

Сульфиды. Укрепляют иммунную систему и поддерживают организм в борьбе с бактериями и вирусами. Кроме того, они оказывают антиоксидантное действие и тем самым защищают клетки от деградации. Сульфиды содержатся в чесноке и луке.

Фитоэстрогены. Растительные гормоны, которые в основном содержатся в соевых продуктах, а также в льняных семенах, красном клевере и цельных зернах. Фитоэстрогены защищают от сенильных состояний, таких как остеопороз, сердечные и сосудистые заболевания, а также предположительно снижают риск рака молочной железы. Кроме того, исследователи допускают, что растительные гормоны могут положительно влиять на симптомы менопаузы, такие как депрессия , приливы и нарушения сна .



Ликопин. Согласно исследованию, проведенному специалистами из «Шарите» ликопин, содержащийся в красных помидорах, является одним из лучших «убийц» морщин: у участников исследования с высоким уровнем концентрации этого вещества в коже было заметно меньше морщин. Ученые полагают, что это связано с антиоксидантным действием ликопина.

Биотин (витамин В7). Поддерживает организм в преобразовании длинноцепочечных жирных кислот, которые, помимо прочего, регулируют водный баланс кожи. Его нарушение делает кожу подверженной вредным воздействиям окружающей среды.

Вода. Необходима для упругости кожи. Эксперты Немецкого общества питания рекомендует ежедневно употреблять не менее 1,5 литров воды и чая без сахара.

Источник: МедикФорум