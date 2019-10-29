Питание в школах Новосибирской области признано лучшим в стране

Всего на конкурс было подано 615 заявок участников из 67 субъектов Российской Федерации. В рамках конкурса было рассмотрено 447 конкурсных работ.

Система организации питания в школах Новосибирской области вошла в число лучших в стране

Подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов региональных и муниципальных систем организации питания обучающихся, проводимого Министерством просвещения РФ. Проект Новосибирской области вошел в список лучших в стране.

Конкурс проходил в два этапа (заочный и очный). На очный этап конкурса было отобрано 49 лучших проектов. Как сообщили в министерстве образования Новосибирской области, наш регион представил проект «Совершенствование системы управления и контроля (включая общественный контроль) организации системы питания в общеобразовательных организациях Новосибирской области». Проект позволяет систематизировать и обобщать данные о системе управления школьным питанием в регионе.

Кроме того, в номинации «Лучшая практика организации питания в общеобразовательной организации» в число лучших вошел проект МКОУ «Варламовская средняя общеобразовательная школа Болотнинского района Новосибирской области».

Конкурс проводился в целях совершенствования и улучшения организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. Всего на конкурс было подано 615 заявок участников из 67 субъектов Российской Федерации. В рамках конкурса было рассмотрено 447 конкурсных работ.

Источник: nso.ru