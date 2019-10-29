Отремонтируют протекающую крышу в хирургическом корпусе горбольницы Бердска

Внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности в части ремонта кровель в отделениях горбольницы Бердска. Данный документ подписан министром здравоохранения Новосибирской области Константином Хальзовым, выделено финансирование, подготовлены проектно-сметные документации, размещение на ремонт четырех кровель планируется в этом году, рассказала на совещании чиновников 28 октября главврач ЦГБ Алла Дробинская.
— Это хирургический, инфекционный корпусы, противотуберкулезный диспансер и ул. Пушкина, 172, терапевтический корпус и дерматовенерологическое отделение, — сообщила Дробинская.