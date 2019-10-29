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Отремонтируют протекающую крышу в хирургическом корпусе горбольницы Бердска

11:15 29.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Помимо хирургического корпуса финансирование выделено на ремонт кровель инфекционного отделения, противотуберкулезного диспансера и здания на ул. Пушкина, 172.

Отремонтируют протекающую крышу в хирургическом корпусе горбольницы Бердска
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Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Отремонтируют протекающую крышу в хирургическом корпусе горбольницы Бердска

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Внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности в части ремонта кровель в отделениях горбольницы Бердска. Данный документ подписан министром здравоохранения Новосибирской области Константином Хальзовым, выделено финансирование, подготовлены проектно-сметные документации, размещение на ремонт четырех кровель планируется в этом году, рассказала на совещании чиновников 28 октября главврач ЦГБ Алла Дробинская.

— Это хирургический, инфекционный корпусы, противотуберкулезный диспансер и ул. Пушкина, 172, терапевтический корпус и дерматовенерологическое отделение, — сообщила Дробинская.

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Аноним, 29 октября 2019 12:54
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Отремонтируют протекающую крышу в хирургическом корпусе горбольницы Бердска