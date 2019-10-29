Заминировал по телефону ТЦ в Новосибирске житель Алтайского края

Следователем Управления МВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Следствием установлено, что 19 августа текущего года в дежурную часть отдела полиции № 2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение от гражданина о том, что один из бизнес-центров заминирован. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники отдела полиции. Помещение бизнес-центра и прилегающая территория были оцеплены и обследованы с применением служебной розыскной собаки. В ходе осмотров каких-либо предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления – 43-летнего ранее не судимого жителя Алтайского края, который в момент звонка находился в Новосибирске. Полицейским мужчина пояснил, что свой поступок он совершил из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). По ходатайству следователя в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 700 тысяч рублей.
Источник: МВД по НСО