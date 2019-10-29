Заминировал по телефону ТЦ в Новосибирске житель Алтайского края

В суд направлено уголовное дело по факту ложного сообщения об акте терроризма

Следователем Управления МВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Следствием установлено, что 19 августа текущего года в дежурную часть отдела полиции № 2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение от гражданина о том, что один из бизнес-центров заминирован. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники отдела полиции. Помещение бизнес-центра и прилегающая территория были оцеплены и обследованы с применением служебной розыскной собаки. В ходе осмотров каких-либо предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления – 43-летнего ранее не судимого жителя Алтайского края, который в момент звонка находился в Новосибирске. Полицейским мужчина пояснил, что свой поступок он совершил из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). По ходатайству следователя в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 700 тысяч рублей.

Источник: МВД по НСО