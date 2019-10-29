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Умирать никому не пришлось: Нашли место в психиатрическом интернате для старика из дома на ул. Островского Бердска

11:30 29.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Депутат Бердска Жанна Теличко несколько лет добивалась помощи одинокому дедушке. Из-за психического расстройства он докучал соседям и иногда был опасен. После публикации «Курьер. Среда. Бердск» и совместной работы всех служб города, место все-таки нашлось.

Умирать никому не пришлось: Нашли место в психиатрическом интернате для старика из дома на ул. Островского Бердска
Нашли место в интернате для больных с психическим расстройством одинокому дедушке из Бердска
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Умирать никому не пришлось: Нашли место в психиатрическом интернате для старика из дома на ул. Островского Бердска

Умирать никому не пришлось: Нашли место в психиатрическом интернате для старика из дома на ул. Островского БердскаОтремонтируют протекающую крышу в хирургическом корпусе горбольницы БердскаЕщё 35 новостей

Нашлось место психически больному старику из Бердска в интернате для постоянного проживания. Об этом сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела социального обслуживания населения Бердска Наталья Скоромных.

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», мужчина 70 лет в доме на ул. Островского выходит голым на балкон, просит еду и раздает деньги детям. О нем рассказала депутат Жанна Теличко. Мужчина живет один, ему помогают только соседи и Жанна Владимировна. Дедушка регулярно топит соседку снизу. По рассказам жильцов, один раз он схватился за нож и бросился на мужчину с третьего этажа.

— После того, как закончится лечение, его направят в специализированные учреждение на постоянное проживание. Решение он будет принимать сам. Его дееспособности никто не лишал, — подчеркнула Наталья Юрьевна 25 октября.

По словам специалистов соцобслуживания определить психически больного старика из Бердска в спецпансионат могли только после смерти другого больного. Но даже в этом случае ему нужно было ждать долго — он стоял в очереди шестым. Заявки были поданы во все учреждениях этого типа в Новосибирской области. Помогать социальные работники ему тоже не могли — не входит в обязанности, может быть опасно для их жизни.

Вскоре после публикации «Курьер. Среда. Бердск», мужчину определили на лечение в стационар. А еще через время нашлось и место в интернате.

По словам Натальи Скоромных, работа была проделана совместная многих служб. Напомним, что депутат Жанна Теличко обращалась за помощью к новому главному врачу Алле Дробинской. Также вышла публикация на сайте «Курьер. Среда. Бердск», и теперь получен результат. Поедет ли жить старик в интернат или останется жить в квартире, читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

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Аноним, 29 октября 2019 12:39
К сожалению , интернат для такого больного , лучший выход

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