За 15 тысяч рублей хотел пересдать на «хорошо» ПДД для возврата водительских прав водитель в ГИБДД Новосибирска

Получилось — покушение на дачу взятки. Суд приговорил Кустикова к 2 годам лишения свободы (условно, сроком на 2 года) со штрафом в размере 30 тыс. рублей.

В Калининском районе вынесен приговор по делу о покушении на дачу взятки

Калининский районный суд г. Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя города Новосибирска Александра Кустикова.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

В суде установлено, что днем 06 сентября 2019 года мужчина находился в помещении 2-го межрайонного экзаменационного отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по НСО для сдачи теоретического экзамена на предоставление специального права на управление транспортными средствами для возврата водительского удостоверения.

При предыдущей попытке сдачи вышеуказанного теоретического экзамена Кустиков получил неудовлетворительную оценку.

Злоумышленник обратился к заместителю начальника отдела (находившемуся при исполнении своих должностных обязанностей) с просьбой выставить ему положительную оценку по экзамену без его сдачи или оказать помощь при его сдаче.

Рассчитывая, что должностное лицо совершит действия вопреки интересам государственной службы, Кустиков передал сотруднику отдела взятку в размере 15 тыс. рублей.

Непосредственно после дачи взятки заместителю начальника отдела Кустиков был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Новосибирску.

Вину мужчина признал. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Суд приговорил Кустикова к 2 годам лишения свободы (условно, сроком на 2 года) со штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура НСО