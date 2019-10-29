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В топ-3 самых длинных улиц России попало Бердское шоссе длиной 22,4 км

11:00 29.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Новосибирская улица уступила лишь 100 м Варшавскому шоссе в Москве и 200 м Восточному обходу в Перми. Бердское шоссе плавно переходит в ул. Вокзальную в Бердске.

В топ 3 самых длинных улиц России попало Бердское шоссе длиной 22,4 км
Ул. Вокзальная в Бердске нередко стоит в пробках из-за заторов на Бердском шоссе

Во время географического диктанта, прошедшего 27 октября в России и за рубежом в пятый раз, Русское географическое общество задало вопрос о самой длинной улице страны. Как оказалось, Бердское шоссе попало в топ-3, уступив лидеру всего 200 метров.

Самая длинная улица в России находится в Перми — Восточный обход диной 22,6 км. На втором месте Варшавское шоссе в Москве — 22 500 метров. Еще на 100 метров короче Бердское шоссе в Новосибирске. Об этом поведала олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту с шестом Елена Исинбаева, передает «Звезда».

Бердское шоссе — улица в Советском районе Новосибирска и автодорога в Новосибирской области, часть федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт». Впрочем, как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» пресс-секретарь «Сибуправтодора» Ольга Коломейцева, Бердское шоссе к ним не относится, им ведает мэрия Новосибирска. Но Чуйский тракт, который курирует управление автодорог «Сибирь», и Бердское шоссе как бы перемежаются в некоторых местах.

Бердское шоссе начинается от Старого шоссе в районе железнодорожной станции Юность, заканчивается развилкой улиц Первомайской и Вокзальной в Бердске. Это основная транспортная магистраль, связывающая Новосибирск с Академгородком и Бердском. Таким образом, несколько километров шоссе проходит по 10-километровому участку Бердска — от поселка Геологов до ул. Вокзальной после съезда с моста через Бердь.

При создании Новосибирского водохранилища в конце 1950-х годов, затопившего старый Бердск, шоссе частично было проложено по новому маршруту. Часть старой дороги стала улицей Бердский тупик, ее участки можно видеть на острове Тань-Вань близ побережья Бердска на Обском море.

Во время ремонта проезжей части по программе «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году на долю Бердского шоссе пришелся максимум. Его отремонтировали на участке от Матвеевки до проспекта Строителей. Этот участок явился одним из самых протяженных для ремонта в Новосибирске в рамках нацпроекта – 7,1 км.

Бердчане, ездящие в Новосибирск заметили изменения дороги в лучшую сторону — исправили продольный и поперечный профиль дорожного покрытия, положили выравнивающий слой из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, а потом — тонкослойное покрытие из битумоминеральной смеси.

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Бердское шоссе после ремонта стало лучше?

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