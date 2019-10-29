Даже по суду за 5 лет не сделала капремонт в двухквартирном доме власть Бердска

Проживающей в аварийном бараке маневренного фонда уже три года семье с детьми придется ждать возвращения в свой дом неопределенное время. Чиновники ищут варианты. «Отремонтированный» пустой дом ветшает.

Двухквартирный дом на ул. Рогачева снаружи и издалека выглядит вполне прилично, но отремонтированным не считается

В октябре 2019 года мэрия Бердска продлила договор о социальном найме жилья в маневренном фонде семье Виктора Гриненко. Дата окончания действия договора в соглашении не указана. Стоят расплывчатые сроки — «до завершения ремонтных работ». Речь идет о капитальном ремонте квартиры №1 в двухквартирном муниципальном доме №41 на ул. Рогачева. Гриненко добивается ремонта уже более пяти лет.

А пока его дочь и несовершеннолетние внучки проживают в аварийном деревянном бараке №9 в пер. Больничном, относящемся к городскому маневренному фонду. Сам 73-летний Виктор Игнатьевич снимает квартиру, чтобы у его родных было больше жилого пространства.

Как рассказала Светлана Низомова, дочь Виктора Гриненко, условия их нынешнего проживания еще хуже, чем в неотремонтированном дома на ул. Рогачева.



— Дом в Больничном переулке, где нам предоставили временное жилье на три месяцы в 2016 году, построен в 1958 году. Можно представить себе его состояние? И вот с тех пор все продлевают и продлевают договор соцнайма. Мы натягиваем на одиночные оконные рамы пленку, но все равно холодно, поэтому включаем обогреватель. Ни ванны, ни душа, ни раковины, ни печки там нет. Конечно, мы хотели бы вернуться в свой отремонтированный дом на Рогачева. Дети ездят в школу №13 в Микрорайон. Я переживаю за них, — рассказала Светлана.

«Переселенцы» сами сделали ремонт, купили печку, мало-мальски благоустроили и смогли по суду взыскать часть затрат в размере 50 тыс. рублей с мэрии.

Более того, у Светланы есть на руках акт, которым еще в 2008 году дом №9 в пер. Больничном признан аварийным, не пригодным для проживания и подлежащим сносу. Три из четырех квартир барака приватизированы. Их собственники сами, как могут, поддерживают состояние жилища. Муниципальная квартира остается разрушенной, хотя согласно акту «обеспечивается проведение охранно-поддерживающих работ».

По словам «вынужденных переселенцев», они уже трижды были на приему у мэра Евгения Шестернина. Он, дескать, говорит, что дал задание, ищут людей для переделки, «прорабатывают систему».

— Резину тянут, одним словом. Беспредельщики! Где это видано — пять лет делают ремонт в двухквартирном доме! Деньги, выделенные на ремонт, непонятно как использовали, а теперь не знают, что делать, — сокрушается Виктор Игнатьевич.

По его словам, в 2011 году после обследования дома на Рогачева межведомственной комиссией на капитальный ремонт выделили 2 млн 194 тыс. рублей. Составили смету, но к ремонту так и не преступили. В 2013 году Гриненко подал иск к администрации. Судебные тяжбы длились полтора года. В ноябре 2014-го решение суда вступило в законную силу — обязать бердскую власть сделать капремонт. Но тут администрация взяла отсрочку. При просьбе о второй отсрочки администрацию оштрафовали. И только в 2016 году приступили к работам.

Два мигранта поселились в соседней квартире и начали ремонт, который оценили уже в 1 млн 146 тыс. рублей. Виктор Гриненко заявил, что ему предлагали отремонтировать только его квартиру, а соседей, дескать, «опрокинуть». Соседскую семью временно переселили в дом ветеранов. Но она уже давно вернулась.

— Нам сначала давали жилье в бывшей гостинице возле вневедомственной охраны. Мы, конечно, отказались! Там дом вообще развалился, — вспоминает Виктор Игнатьевич. — Дом законсервировали в апреле 2018 дома. Там уже завелись насекомые, пошла плесень. Он до ремонта был гораздо лучше, чем сейчас. А суд летом прошлого года установил, что ремонт сделан плохо и обязал администрацию переделать. Они, может, ждут, что я как истец скоро «крякну» и дело затихнет. Не выйдет! У меня замена есть — дочь с внучками.

По словам вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захарова, камнем преткновения стал на собственно дом Гриненко, а пристрой, который тот соорудил самостоятельно.

Еще в 2015 году в технический паспорт жилого дома внесли изменения — общая площадь квартиры Виктора Гриненко выросла. Увеличение произошло за счет того, что пенсионер сам утеплил холодный пристрой и соорудил в нем санузел и коридор. В 2016 году администрация обращалась в суд Бердска с иском, чтобы арендатор устранил выполненные работы, однако суд мэрии отказал и сохранил перепланировку, так как она была пенсионером узаконена.

Несмотря на это, мэрия не внесла в техпаспорт изменения и не включила в капитальный ремонт данный пристрой.

— Применительно к решению суда от 15 августа 2014 года не произведены работы по выполнению отмостки, утеплению фундамента и ремонту фасадной части вокруг пристроя к квартире №1, а также по капитальному ремонту системы отопления в данном пристрое, — огласил суд свою мотивировку в судебном заседании.

Именно ремонт пристройки, по мнению Захарова, затягивает возвращение «вынужденных переселенцев» на ул. Рогачева.

— Теперь думаем, как это сделать. Там нужен не просто капремонт, а реконструкция. А сам дом готов к заселению, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» в понедельник, 28 октября, Владимир Николаевич. — Прорабатываем вопросы по срокам, но пока не знаем, с какой стороны браться за реконструкцию. Ведь это сложнейшее техническое исполнение. В пристройке, например, отсутствует фундамент. То есть фактически надо заново строить. Гараж к пристройке примыкает. Нужно с ним что-то делать. Надо сначала сделать проект, потом смету.

По предположениям Захарова, это может занять год и больше:

— Мы работаем по государственным законам, которые предусматривают и экспертизу, и проведение торгов. На все это надо время.

Все с начала

Приставы возбудили исполнительное производство по решению суда, обязавшего бердскую власть выполнить должный ремонт в доме №41 на ул. Рогачева на двух хозяев. Но сотрудники ФССП, по мнению Гриненко бездействуют. О чем он в апреле 2019 года пожаловался руководителю службы судебных приставов Новосибирской области. В мае руководитель службы своим постановлением возобновил исполнительное производство в отношении администрации Бердска, обязанной по решению суда капитально отремонтировать дом №41 на ул. Рогачева.

По мнению Гриненко изначально дом нуждался в частичном ремонте отмостки, замене шиферной кровли на металлическую, усилении пяти стропительных ног, утеплении чердака, замене внутренней трубопроводной системы холодного водоснабжения и окон, покраске фасада дома.

15 августа 2016 года суд согласился с бердчанином, удовлетворил его требования и обязал администрацию Бердска в течении двух месяцев с момента вступления в законную силу решение суда провести капитальный ремонт дома.

Виктор Гриненко вновь встретился с юристом бердской администрации в июне 2018-го. В этот раз мэрия подала иск с просьбой выселить из маневренного фонда семью Гриненко.

-В настоящее время ремонт дома проведен в полном объеме, что подтверждается актом комиссии о завершении капитального ремонта от 11 июля 2017 года. Уведомление о расторжении договора социального найма маневренного фонда администрации Гриненко получал лично дважды, однако до сих пор жилье не освободил, — аргументировали в суде юристы бердской мэрии.

Семья отказалась возвращаться в дом на Рогачева, так как посчитали, что он отремонтирован некачественно. Это подтвердила и строительно-техническая экспертиза, которую Гриненко провел за свой счет. Эксперты установили, что в соответствии с муниципальным контрактом, все работы, указанные в контракте выполнены. Однако в бетонной отмостке есть дефекты в виде трещин, на подшивке карниза отклеился пластиковый уголок, некачественно произведен монтаж винилового сайдинга, на подоконниках следы застаивания воды, выполнен некачественный монтаж розетки и другое.

Суд установил что представленные мэрией Бердска акт и заключение комиссии не соответствуют требованиям правил приемки в эксплуатацию законченного капитального ремонта жилых зданий. Поэтому у мэрии Бердска отсутствуют законные основания для выселения Виктора Гриненко из дома в пер. Больничном, так как мэрия не предоставила доказательств завершения капитального ремонта дома на Рогачева. И вот семье Гриненко снова продлили договор соцнайма на неопределенный срок.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что жительница квартиры №2 дома №41 на ул. Рогачева Людмила Захарчук тоже отказывалась переезжать в откапиталенный дом. Хотя дом утеплили и привели в порядок, в квартирах осталась полная разруха. Обитатели дома посчитали, что в таких условиях жить нельзя.