Даже по суду за 5 лет не сделала капремонт в двухквартирном доме власть Бердска

В октябре 2019 года мэрия Бердска продлила договор о социальном найме жилья в маневренном фонде семье Виктора Гриненко. Дата окончания действия договора в соглашении не указана. Стоят расплывчатые сроки — «до завершения ремонтных работ». Речь идет о капитальном ремонте квартиры №1 в двухквартирном муниципальном доме №41 на ул. Рогачева. Гриненко добивается ремонта уже более пяти лет.
А пока его дочь и несовершеннолетние внучки проживают в аварийном деревянном бараке №9 в пер. Больничном, относящемся к городскому маневренному фонду. Сам 73-летний Виктор Игнатьевич снимает квартиру, чтобы у его родных было больше жилого пространства.
Как рассказала Светлана Низомова, дочь Виктора Гриненко, условия их нынешнего проживания еще хуже, чем в неотремонтированном дома на ул. Рогачева.
«Переселенцы» сами сделали ремонт, купили печку, мало-мальски благоустроили и смогли по суду взыскать часть затрат в размере 50 тыс. рублей с мэрии.
Более того, у Светланы есть на руках акт, которым еще в 2008 году дом №9 в пер. Больничном признан аварийным, не пригодным для проживания и подлежащим сносу. Три из четырех квартир барака приватизированы. Их собственники сами, как могут, поддерживают состояние жилища. Муниципальная квартира остается разрушенной, хотя согласно акту «обеспечивается проведение охранно-поддерживающих работ».
По словам «вынужденных переселенцев», они уже трижды были на приему у мэра Евгения Шестернина. Он, дескать, говорит, что дал задание, ищут людей для переделки, «прорабатывают систему».
— Резину тянут, одним словом. Беспредельщики! Где это видано — пять лет делают ремонт в двухквартирном доме! Деньги, выделенные на ремонт, непонятно как использовали, а теперь не знают, что делать, — сокрушается Виктор Игнатьевич.
По его словам, в 2011 году после обследования дома на Рогачева межведомственной комиссией на капитальный ремонт выделили 2 млн 194 тыс. рублей. Составили смету, но к ремонту так и не преступили. В 2013 году Гриненко подал иск к администрации. Судебные тяжбы длились полтора года. В ноябре 2014-го решение суда вступило в законную силу — обязать бердскую власть сделать капремонт. Но тут администрация взяла отсрочку. При просьбе о второй отсрочки администрацию оштрафовали. И только в 2016 году приступили к работам.
Два мигранта поселились в соседней квартире и начали ремонт, который оценили уже в 1 млн 146 тыс. рублей. Виктор Гриненко заявил, что ему предлагали отремонтировать только его квартиру, а соседей, дескать, «опрокинуть». Соседскую семью временно переселили в дом ветеранов. Но она уже давно вернулась.
— Нам сначала давали жилье в бывшей гостинице возле вневедомственной охраны. Мы, конечно, отказались! Там дом вообще развалился, — вспоминает Виктор Игнатьевич. — Дом законсервировали в апреле 2018 дома. Там уже завелись насекомые, пошла плесень. Он до ремонта был гораздо лучше, чем сейчас. А суд летом прошлого года установил, что ремонт сделан плохо и обязал администрацию переделать. Они, может, ждут, что я как истец скоро «крякну» и дело затихнет. Не выйдет! У меня замена есть — дочь с внучками.
По словам вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захарова, камнем преткновения стал на собственно дом Гриненко, а пристрой, который тот соорудил самостоятельно.
Еще в 2015 году в технический паспорт жилого дома внесли изменения — общая площадь квартиры Виктора Гриненко выросла. Увеличение произошло за счет того, что пенсионер сам утеплил холодный пристрой и соорудил в нем санузел и коридор. В 2016 году администрация обращалась в суд Бердска с иском, чтобы арендатор устранил выполненные работы, однако суд мэрии отказал и сохранил перепланировку, так как она была пенсионером узаконена.
Несмотря на это, мэрия не внесла в техпаспорт изменения и не включила в капитальный ремонт данный пристрой.
— Применительно к решению суда от 15 августа 2014 года не произведены работы по выполнению отмостки, утеплению фундамента и ремонту фасадной части вокруг пристроя к квартире №1, а также по капитальному ремонту системы отопления в данном пристрое, — огласил суд свою мотивировку в судебном заседании.
Именно ремонт пристройки, по мнению Захарова, затягивает возвращение «вынужденных переселенцев» на ул. Рогачева.
— Теперь думаем, как это сделать. Там нужен не просто капремонт, а реконструкция. А сам дом готов к заселению, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» в понедельник, 28 октября, Владимир Николаевич. — Прорабатываем вопросы по срокам, но пока не знаем, с какой стороны браться за реконструкцию. Ведь это сложнейшее техническое исполнение. В пристройке, например, отсутствует фундамент. То есть фактически надо заново строить. Гараж к пристройке примыкает. Нужно с ним что-то делать. Надо сначала сделать проект, потом смету.
По предположениям Захарова, это может занять год и больше:
— Мы работаем по государственным законам, которые предусматривают и экспертизу, и проведение торгов. На все это надо время.
Все с начала
Приставы возбудили исполнительное производство по решению суда, обязавшего бердскую власть выполнить должный ремонт в доме №41 на ул. Рогачева на двух хозяев. Но сотрудники ФССП, по мнению Гриненко бездействуют. О чем он в апреле 2019 года пожаловался руководителю службы судебных приставов Новосибирской области. В мае руководитель службы своим постановлением возобновил исполнительное производство в отношении администрации Бердска, обязанной по решению суда капитально отремонтировать дом №41 на ул. Рогачева.
По мнению Гриненко изначально дом нуждался в частичном ремонте отмостки, замене шиферной кровли на металлическую, усилении пяти стропительных ног, утеплении чердака, замене внутренней трубопроводной системы холодного водоснабжения и окон, покраске фасада дома.
15 августа 2016 года суд согласился с бердчанином, удовлетворил его требования и обязал администрацию Бердска в течении двух месяцев с момента вступления в законную силу решение суда провести капитальный ремонт дома.
Виктор Гриненко вновь встретился с юристом бердской администрации в июне 2018-го. В этот раз мэрия подала иск с просьбой выселить из маневренного фонда семью Гриненко.
-В настоящее время ремонт дома проведен в полном объеме, что подтверждается актом комиссии о завершении капитального ремонта от 11 июля 2017 года. Уведомление о расторжении договора социального найма маневренного фонда администрации Гриненко получал лично дважды, однако до сих пор жилье не освободил, — аргументировали в суде юристы бердской мэрии.
Семья отказалась возвращаться в дом на Рогачева, так как посчитали, что он отремонтирован некачественно. Это подтвердила и строительно-техническая экспертиза, которую Гриненко провел за свой счет. Эксперты установили, что в соответствии с муниципальным контрактом, все работы, указанные в контракте выполнены. Однако в бетонной отмостке есть дефекты в виде трещин, на подшивке карниза отклеился пластиковый уголок, некачественно произведен монтаж винилового сайдинга, на подоконниках следы застаивания воды, выполнен некачественный монтаж розетки и другое.
Суд установил что представленные мэрией Бердска акт и заключение комиссии не соответствуют требованиям правил приемки в эксплуатацию законченного капитального ремонта жилых зданий. Поэтому у мэрии Бердска отсутствуют законные основания для выселения Виктора Гриненко из дома в пер. Больничном, так как мэрия не предоставила доказательств завершения капитального ремонта дома на Рогачева. И вот семье Гриненко снова продлили договор соцнайма на неопределенный срок.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что жительница квартиры №2 дома №41 на ул. Рогачева Людмила Захарчук тоже отказывалась переезжать в откапиталенный дом. Хотя дом утеплили и привели в порядок, в квартирах осталась полная разруха. Обитатели дома посчитали, что в таких условиях жить нельзя.