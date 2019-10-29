Гормональные нарушения в организме может вызвать подсолнечное масло

Российские ученые-химики высказались о способности веществ из состава подсолнечного масла провоцировать воспаление, гормональные нарушения, ухудшение в состоянии кожи. Специалисты советуют не использовать для готовки и употребления рафинированное подсолнечное масло.
Нерафинированное подсолнечное масло известно тем, что содержит большое количество витамина Е и полиненасыщенные жирные кислоты, важные для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Оно долгое время относилось к разряду полезных и рекомендуемых продуктов.
Но сегодня со стороны ученых звучит мнение о том, что такое масло способно вызывать серьезные заболевания. Так руководитель лаборатории химии пищевых продуктов Владимир Бессонов сообщил в интервью, что употребление этого продукты может провоцировать гормональные отклонения и ухудшение качества кожи.
По словам эксперта, содержащаяся в подсолнечном масле линолевая омега-6 кислота преобразуется в организме в арахидоновую кислоту, которая используется молекулами, способствующими воспалению и сужению кровеносных сосудов.
Также ученые-химики констатируют, что в процессе производства рафинированного подсолнечного масла в нем образуются эфиры глицидола, провоцирующие рак.
Для приготовления пищи специалисты советуют использовать кокосовое, пальмовое, сливочное масла или сало. При жарке в них не образуются вредные вещества.
Источник: МедикФорум