Гормональные нарушения в организме может вызвать подсолнечное масло

В процессе производства рафинированного подсолнечного масла в нем образуются эфиры глицидола, провоцирующие рак.

Для приготовления пищи специалисты советуют использовать кокосовое, пальмовое, сливочное масла или сало

Российские ученые-химики высказались о способности веществ из состава подсолнечного масла провоцировать воспаление, гормональные нарушения, ухудшение в состоянии кожи. Специалисты советуют не использовать для готовки и употребления рафинированное подсолнечное масло.

Нерафинированное подсолнечное масло известно тем, что содержит большое количество витамина Е и полиненасыщенные жирные кислоты, важные для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Оно долгое время относилось к разряду полезных и рекомендуемых продуктов.

Но сегодня со стороны ученых звучит мнение о том, что такое масло способно вызывать серьезные заболевания. Так руководитель лаборатории химии пищевых продуктов Владимир Бессонов сообщил в интервью, что употребление этого продукты может провоцировать гормональные отклонения и ухудшение качества кожи.

По словам эксперта, содержащаяся в подсолнечном масле линолевая омега-6 кислота преобразуется в организме в арахидоновую кислоту, которая используется молекулами, способствующими воспалению и сужению кровеносных сосудов.

Также ученые-химики констатируют, что в процессе производства рафинированного подсолнечного масла в нем образуются эфиры глицидола, провоцирующие рак.

«В России в отличие от Европы пока не установлены нормативы содержания глицидола в продуктах. Советую не рисковать и полностью отказаться от рафинированного подсолнечного масла», — заявил руководитель хроматографического отдела немецкой лаборатории SGS Ян Кульман.

Для приготовления пищи специалисты советуют использовать кокосовое, пальмовое, сливочное масла или сало. При жарке в них не образуются вредные вещества.

Источник: МедикФорум