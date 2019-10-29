Легкое безумие: Как не развестись в первые годы?

самый опасный с точки зрения риска распада брака — третий год, когда гормоны, способные удерживать даже самые дисгармоничные союзы, перестают действовать.

Несколько советов от психолога, которые помогут сохранить счастливый брак на долгие годы

Вступая в брак, молодые люди проходят через несколько стадий развития отношений и сталкиваются с многочисленными трудностями, которые могут угрожать целостности союза. О том, как сохранить брак в первые годы после его заключения, рассказала психолог Екатерина Альская.

Первый год, по словам Альской, молодожены живут в «легком безумии», поэтому не особенно-то придираются друг к другу. Свою роль играет и нежелание новоиспеченных супругов пускать партнера в свой внутренний мир. Однако со временем барьеры слабеют и все меняется.

Второй год семейной жизни — это, как правило, этап «притирки». Плюс, на втором году часто появляются дети, поэтому супруги сталкиваются с новыми бытовыми и экономическими проблемами. Но самый опасный с точки зрения риска распада брака — третий год, когда гормоны, способные удерживать даже самые дисгармоничные союзы, перестают действовать. Вот тут-то люди и видят, с кем они образовали семью на самом деле.

«На этом этапе спадают розовые очки. Вы видите своего партнера во всех его проявлениях. Видите его жадность, глупость, лишний вес и так далее. И тут очень важно понимать, что вообще вы хотите воспроизвести в своей жизни. Чей-то шаблонный сценарий, который не очень-то вам подходит? Или все-таки что-то свое и уникальное? Супругам необходимо задумываться над такими вопросами, как совместные и долгосрочные планы», — говорит психолог.

Источник: Planet Today