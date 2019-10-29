Грязные руки: кто и как закрывал типографию «Крестьянин» в Ростове-на-Дону

Полмесяца пустует помещение типографии «Крестьянин». 65 сотрудников отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск, производство 45 газет пришлось в экстренном порядке переносить в соседний регион

Полмесяца пустует помещение типографии «Крестьянин»

Мы выяснили, кто испачкал руки газетой «Крестьянин»

Полмесяца пустует помещение типографии «Крестьянин». 65 сотрудников отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск, производство 45 газет пришлось в экстренном порядке переносить в соседний регион. Издания приняли в печать коллеги из Ростова, области, Краснодара и даже Воронежа. Типография «Прайм Принт Воронеж» из профессиональной солидарности предложила расценки типографии «Крестьянин», невзирая на стоимость перевозки.

Когда оказываешься в беде, начинаешь особенно сильно ценить в людях порядочность.

Впрочем, героям довольно мы воздали дани.

Теперь о новостях.

После того как наша типография была закрыта по решению суда, руководство технического центра «Крестьянин» стало готовить апелляцию, получило от судьи официальное разрешение на ознакомление с материалами. В дело была подшита та самая жалоба бдительного читателя, из-за которой всё началось. И даже не одна жалоба, а, как выяснилось, целых две.

Если с первого раза не получилось

Первым в Роспотребнадзор, как оказалось, обратился житель Таганрога Андрей Фролов.

«Я приобрёл газету “Крестьянин” № 25 от 19 июня 2019 на каждой полосе в массовом порядке имеются технологические недостатки и изъяны. Они превращают указанный печатный продукт в товар не подлежащий потреблению. Это брак. Как можно такое продавать?» – возмущался Андрей Фролов.

Далее следовал перечень недостатков из 24 пунктов – по количеству полос или, переводя с профессионального, страниц газеты. Нарушения разные: «смазывается краска на плашках», «не выдержан цветовой синтез», «перетискивание краски с деталей печатной машинки». В общем, газету рассматривал не абы кто – профессионал!

«Как результат, при её чтении элементарно пачкаются руки! – сетовал читатель. – Болят глаза от ряби».

Жалоба была принята управлением Роспотребнадзора по Ростовской области 1 июля 2019 года.

Мы не знаем, что происходило в кабинетах управления в следующие три недели. Рассматривалась ли жалоба? Получил ли господин Фролов какой-нибудь ответ?

Видимо, реакция Роспотребнадзора на это письмо была не такой, как рассчитывали наши недоброжелатели. Чего-то в обращении Андрея Фролова не хватило, чтобы принять достаточно жёсткие (мы бы даже сказали, чересчур жёсткие) меры по отношению к типографии.

И может быть, именно поэтому 23 июля в Роспотребнадзор поступила новая жалоба – от жителя Ростова-на-Дону Марка Быкова.

«Я приобрёл газету “Крестьянин” № 25 от 19 июня 2019 на каждой полосе в массовом порядке имеются технологические недостатки и изъяны. Они превращают указанный печатный продукт в товар не подлежащий потреблению. Это брак. Как можно такое продавать?» – возмущался теперь уже Марк Быков, что интересно, словами из жалобы Андрея Фролова, совпадающими вплоть до знаков пунктуации (см. фото на стр. 6).

Сравните первую жалобу (вверху) и вторую, от двух разных авторов из двух разных городов – и попробуйте найти отличия

Далее следовал перечень недостатков. Пунктов в нём было меньше. В отличие от своего таганрогского единомышленника, перечисление брака газетного номера Марк Павлович закончил уже на описании десятой страницы газеты. Первые двадцать предложений жалоб таганрожца Фролова и ростовчанина Быкова идентичны.

За этим в письме Быкова шли прост-ранные рассуждения на тему вредных веществ, токсичных соединений, тяжёлых металлов, которыми типография якобы загрязняет окружающую среду.

И вот в конце письма – в отличие от сдержанного Фролова, который просил только «принять меры» – Марк Быков категорично заявил: «Это токсичное производство требуется закрыть!»

Вторая жалоба (так и тянет сказать: «исправленная и дополненная») выглядела достаточно устрашающе, чтобы оправдать экстренную и внеплановую проверку без предупреждения.

«Мне на вас собаку спустить?»

Почему именно 25-й номер так расстроил наших читателей? Как давно они выписывают «Крестьянин»? Замечали ли они технические недостатки в преды­дущих газетах? Почему не рассказали о претензиях напрямую работникам редакции или типографии?

Мы решили сами пойти на контакт – чтобы не за спиной, а в лицо услышать претензии обоих читателей.

Поиски не составили труда, ведь в жалобах были указаны адреса.

К Андрею Фролову в Таганрог отправилась корреспондент Ирина Бабичева. Встреча была недолгой. Увидев девушку у ворот своего домовладения, Андрей Васильевич поинтересовался, кто она.

– Я из «Крестьянина», мне нужно с вами поговорить. Вы писали жалобу в Роспотребнадзор, – сказала Ирина.

– Я не знаю, о чём вы, – ответил Фролов. – Мне на вас собаку спустить? Я спущу! – пригрозил хозяин и скрылся за забором.

Позже мы обнаружили, что по адресу, указанному Фроловым в жалобе, зарегистрирована фирма, которая занимается обслуживанием электрохозяйства, руководителем числился сам Фролов. Мы долго не могли понять, как знаток электрохозяйства мог составить такую профессиональную жалобу, с употреблением множества полиграфических терминов. Но вскоре связь обнаружилась.

Оказалось, что с издательским делом Андрей Васильевич был знаком непосредственно. Больше десяти лет он проработал в издательстве «Молот». Бывшие сотрудники «Молота» рассказали, что он начинал на участке оперативной полиграфии. Проявив себя как опытный, сведущий работник, Фролов был назначен на должность главного энергетика «Молота» и несколько лет бок о бок работал с Надеждой Должиковой, которая известна нашим читателям по предыдущим публикациям: именно она ещё до решения суда сообщала нашим клиентам, что типографию закроют. Кстати, Надежда Юрьевна один из немногих сотрудников типографии «Молот», которая трудилась при прежних собственниках и сохранила своё рабочее место при нынешних.

Здесь живёт злая собака

Плюс чёрный пиар

Жаль, конечно, что первый жалобщик не захотел объяснить нам честно и открыто свои претензии к качеству печати газеты. Но есть же и второй – не менее принципиальный, у которого деятельность ЗАО «Технический центр “Крестьянин”» «вызывает законное беспокойство» и который требовал закрыть «это токсичное производство».

По адресу прописки, который Быков указал в жалобе, зарегистрирована компания ООО «Криптос». В списке ОКВЭД юрлица указаны такие виды деятельности, как «печатание газет», «издание журналов и периодических изданий», «прочие виды полиграфической деятельности».

Марку Быкову позвонила корреспондент Александра Коренева.

– Мы готовим публикацию по факту вашей жалобы в Роспотребнадзор. Этический кодекс издательского дома «Крестьянин» предписывает нам дать возможность высказаться всем сторонам, – объяснила Александра.

– Почему вы решили, что я готовил жалобу? – спросил Быков.

– В жалобе указано ваше имя.

– Вас дезинформировали, девушка.

– Я сомневаюсь, что меня дезинформировали, потому что эти сведения получены из материалов судебного дела, – ответила корреспондент.

– Из суда получены? А какое право имел суд разглашать мои личные данные?

– Эти данные не были засекречены в материалах дела.

– Давайте так: мы сейчас притормаживаем этот момент, я сейчас советуюсь с адвокатом, и вы мне перезваниваете либо я вам перезваниваю.

Второго разговора с Марком Быковым не получилось. Абонент перестал поднимать трубку. Более того, тут же сменил фото на своей странице в соцсети и адрес регистрации ООО «Криптос» в базе ЕГРЮЛ! Странное поведение для человека, который спасает Чалтырь и Ростов от экологической катастрофы и уверен, что его дело правое.

А ведь это наш коллега! Марк Павлович закончил бакалавриат и даже магистратуру журфака ЮФУ, печатался в «Российской газете», снимал сюжеты для «Дон-ТР», фотографировал для «Комсомольской правды».

В последнее время его работа была связана с «Южной службой новостей». Это СМИ также зарегистрировано на ООО «Криптос», а возглавляет фирму отец Марка Павел Быков.

Ростов, шутят обычно, город маленький. Если ты в одной отрасли, то, как правило, знаком или сталкивался хоть однажды с кем-либо из коллег. Так что нам не составило большого труда найти людей, которые контактировали с Марком Быковым по работе с «Южной службой новостей».

Потенциальным клиентам он предлагал целый список возможностей сайта для рекламодателей: баннерную рекламу, текстовую рекламу, пиар-материалы, чёрный пиар…

«Вдруг надо кого-нибудь осадить, вставить палки в колеса и т. д.», – пояснял он суть предложения.

Видимо, услуга по размещению палок в колёса оказалась востребованной.

Источник: krestianin.ru