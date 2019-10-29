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Копим на квартиру, машину, учебу и старость: 100 тысяч рублей россияне считают сбережениями

11:45 29.10.2019 Фото: pixabay.com
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Еще два года назад вторым по популярности ответом о причинах накопления называлось желание отдохнуть на отложенные деньги. Однако теперь так говорят 20%.

Копим на квартиру, машину, учебу и старость: 100 тысяч рублей россияне считают сбережениями
Россияне стали охотнее откладывать на квартиру, машину, учебу и старость

За два года предпочтения людей, имеющих какие-то накопления, серьезно изменились. Интерес людей к дорогим вещам упал, а к накоплениям на старость, образование и автомобиль — вырос.
Около трети жителей России имеют накопления, говорится в исследовании, которое провел Аналитический центр НАФИ (результаты есть в распоряжении РБК). Средняя сумма, которую россияне считают сбережениями, составляет 100 тыс. руб.

При этом большинство из них копят деньги не на развлечения или что-то материальное. Так, например, 43% делают накопления «про запас», не называя конкретной цели. За два года доля таких людей снизилась на 9%, отметили в НАФИ.

Вторая причина накоплений — попытка отложить средства «на старость». Этот показатель по сравнению с 2017 годом, наоборот, увеличился с 16 до 25%.

Еще два года назад вторым по популярности ответом о причинах накопления называлось желание отдохнуть на отложенные деньги. Однако теперь так говорят 20% (падение на 6 п.п.). Чаще на отдых откладывают жители Москвы и Санкт-Петербурга (32%). Сельские жители, напротив, делают это реже других (14%).

На ремонт квартиры или дома откладывают 17% россиян, на недвижимость — 16%, на образование — 14%, на автомобиль — 12%, на покупку вещей, которые не могут купить сразу (мебель, бытовая техника, одежда) — 9%. При этом число тех, кто откладывает на образование, выросло в два раза по сравнению с 2017 годом, число тех, кто хочет автомобиль, в три раза (с 4%), а недвижимость — на 7% (с 9% в 2017 году). Число же тех, кто хочет купить дорогую вещь, наоборот, упало с 13%. Еще по 1% россиян, имеющих накопления, заявили, что не могут откладывать сейчас или не хотят этого делать.

Руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко возросшее желание граждан откладывать на старость объяснил снижением покупательной способности и сокращением ресурса привлечения помощи со стороны детей и социального окружения. Не исключено и влияние пенсионной реформы: люди стали меньше рассчитывать на помощь извне и больше полагаться на себя.

Что же касается значительного увеличения накоплений на образование, то это может свидетельствовать о том, что оно становится менее доступным, «в какой-то степени элитарным», считает Хоменко.

Подробнее на РБК


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От редакции

Откладываете накопления?

Аноним, 29 октября 2019 12:03
"43% делают накопления «про запас», не называя конкретной цели"
я из них.
просто основное что было действительно необходимо уже есть.
Теперь просто "про запас", а там по настроению найдется на что.
Рад что люди стали жить лучше: решили свои базовые потребности и обеспечили минимальный комфорт жизни.

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