Где бабушка: Вскрыли дверь и не нашли старушку в квартире спасатели в Бердске

Соседка пенсионерки позвонила в полицию и сообщила, что давно ее не видела. На звонки и стук в дверь она отвечает. Нужно вскрыть дверь, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.

Бердские спасатели получают немало вызовов на деблокировку дверей в квартиры, где людям угрожает опасность

Бдительная жительница многоэтажки по ул. Рогачева, озаботившись тем, что долгое время не видела свою соседку, обратилась 27 октября в отдел МВД по Бердску. Она сообщила полицейским, что пожилой бердчанке могло стать плохо, поэтому необходимо вскрыть дверь в ее квартиру. Полицейские обратились за помощью к сотрудникам поисково-спасательного отряда (ПСО).

Спасатели прибыли на место, где их уже ждали сотрудники полиции. В их присутствии они деблокировали входную дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента. Вошли в квартиру, но никого там не нашли, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин. Спасатели вернулись на базу, на месте остались сотрудники полиции.