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Один миллиардер живет в 100-тысячном Бердске

12:00 29.10.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Владельцев более 10 млн. рублей в 2017 году стало больше в два раза — 34 человека. В 2016 году их было 16.

Один миллиардер живет в 100 тысячном Бердске
Миллионеров в Бердске поубавилось

Сколько живет миллионеров или даже миллиардеров в Бердске? Многие бердчане порой задавались таким вопросом. «Курьер. Среда. Бердск» выяснил ответ на этот вопрос в управлении федеральной налоговой службы Новосибирской области.

И так, согласно сведениям, содержащимся в информационных ресурсах налоговых органах, число физических лиц в 2016 году, получивших доход от 1 до 2 млн рублей составляет 1402 человека. С суммой дохода от 2 до 5 млн. рублей — 375 человек.
С суммой дохода от 5 до 10 млн. рублей — 47 человек. Задекларировали доход более 10 млн. рублей — 16 бердчан.

В 2017 году бердчан с суммой дохода от 1 до 2 млн. рублей поубавилось. Их стало почти в два раза меньше — 832 человека. С суммой дохода от 2 до 5 млн. рублей — -224 человека. А с доходами от 5 до 10 млн. рублей — 40 человек. Зато владельцев более 10 млн. рублей стало больше в два раза — 34 человека.

А вот миллиардер в Бердске как в 2016, так и в 2017 году, живет один.

Информация за 2018 год не представлена, так как в настоящее время не подведены итоги и отсутствует возможность отбора данных, — сообщила УФНС региона.

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От редакции

Бердск - кладезь для миллионеров?

Поросёнок Пётр, 29 октября 2019 12:11
Это был товарищ Ким я так понимаю, который увы, нас покинул
Аноним, 29 октября 2019 13:01
Эта статистика не отражает картины: большинство специалистов с высокими доходами лишь живут в Бердске, а работают в Новосибирске. Данных по них у бердской налоговой попросту нет, ибо платят работодатели по месту работы.
Или не прав?
Аноним, 29 октября 2019 13:08
Ну давайте не будем лукавить и согласимся, что основная масса которые от миллиона до трёх это госслужба. Судьи прокуроры и тд
Аноним, 29 октября 2019 13:22
Милиардером (рублёвым) вероятнее всего является Ляксеич

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