Один миллиардер живет в 100-тысячном Бердске

Владельцев более 10 млн. рублей в 2017 году стало больше в два раза — 34 человека. В 2016 году их было 16.

Миллионеров в Бердске поубавилось

Сколько живет миллионеров или даже миллиардеров в Бердске? Многие бердчане порой задавались таким вопросом. «Курьер. Среда. Бердск» выяснил ответ на этот вопрос в управлении федеральной налоговой службы Новосибирской области.

И так, согласно сведениям, содержащимся в информационных ресурсах налоговых органах, число физических лиц в 2016 году, получивших доход от 1 до 2 млн рублей составляет 1402 человека. С суммой дохода от 2 до 5 млн. рублей — 375 человек.

С суммой дохода от 5 до 10 млн. рублей — 47 человек. Задекларировали доход более 10 млн. рублей — 16 бердчан.

В 2017 году бердчан с суммой дохода от 1 до 2 млн. рублей поубавилось. Их стало почти в два раза меньше — 832 человека. С суммой дохода от 2 до 5 млн. рублей — -224 человека. А с доходами от 5 до 10 млн. рублей — 40 человек. Зато владельцев более 10 млн. рублей стало больше в два раза — 34 человека.

А вот миллиардер в Бердске как в 2016, так и в 2017 году, живет один.

Информация за 2018 год не представлена, так как в настоящее время не подведены итоги и отсутствует возможность отбора данных, — сообщила УФНС региона.