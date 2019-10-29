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Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете вводит Путин

17:45 29.10.2019 Фото: pixabay.com
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Также предлагается установить уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотиков посредством интернета.

Уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете вводит Путин
Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Также предлагается установить уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотиков посредством интернета.
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал правительству РФ по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября 2019 года.
«Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предусматривающие внесение в законодательство России изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — говорится в перечне поручений.

В действующем законодательстве предусмотрена лишь административная ответственность за пропаганду наркотиков, максимальная санкция в виде штрафа за такие деяния для россиян составляет до 5 тыс. рублей, для должностях лиц и индивидуальных предпринимателей — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей. Размер штрафа для иностранца или лица без гражданства может составить до 5 тыс. рублей, однако предусмотрено и наказание в виде выдворения за пределы РФ или административный арест на срок до 15 суток.

Источник: ТАСС

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От редакции

Будет работать закон?

АнтиЯ, 29 октября 2019 18:10
НВР:Нет, потому что следующую тему опубликованную Вами (Марихуану начнут продавать в аптеках Франции) уже можно считать пропагандой))), а штраф Вам еще не пришел))))....

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