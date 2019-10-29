В Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово ощутили толчки землетрясения в Искитимском районе

Три рабочие группы приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений.

Жертв и разрушения нет

Слабые отголоски сейсмособытия зарегистрированы в четырех населенных пунктах Искитимского района Новосибирской области, сообщает МЧС по НСО.

В Новосибирской области на единый номер вызова всех экстренных служб 112 поступило несколько звонков по поводу произошедшего Искитимском районе сейсмособытия. Данных о каких-либо разрушениях и жертвах не поступало. Наиболее чувствительные жители ощутили слабые толчки.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы Сибирского отделения РАН, 29 октября в 08:36 (вр. местн.) в трех километрах восточнее населенного пункта Харино (Искитимский район Новосибирской области) зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,5.

Отголоски сейсмособытия ощущались в 10-километровой зоне на территории четырех населенных пунктов Искитимского района: Харино, Девкино, Усть-Чем, Белово.

Три рабочие группы приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений.