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В Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово ощутили толчки землетрясения в Искитимском районе

10:24 29.10.2019 Фото: pixabay.com
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Три рабочие группы приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений.

В Харино, Девкино, Усть Чем и Белово ощутили толчки землетрясения в Искитимском районе
Жертв и разрушения нет

Слабые отголоски сейсмособытия зарегистрированы в четырех населенных пунктах Искитимского района Новосибирской области, сообщает МЧС по НСО.

В Новосибирской области на единый номер вызова всех экстренных служб 112 поступило несколько звонков по поводу произошедшего Искитимском районе сейсмособытия. Данных о каких-либо разрушениях и жертвах не поступало. Наиболее чувствительные жители ощутили слабые толчки.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы Сибирского отделения РАН, 29 октября в 08:36 (вр. местн.) в трех километрах восточнее населенного пункта Харино (Искитимский район Новосибирской области) зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,5.

Отголоски сейсмособытия ощущались в 10-километровой зоне на территории четырех населенных пунктов Искитимского района: Харино, Девкино, Усть-Чем, Белово.

Три рабочие группы приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений.

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От редакции

Вы ощутили?

Аноним, 29 октября 2019 10:30
в Бердске тоже ощутимо было , даже напугаться успела
Аноним, 29 октября 2019 10:32
НВР:
да, Лебедевка, Искитимский район.
Аноним, 29 октября 2019 10:33
Да, с утра качнуло пару раз
галина, 29 октября 2019 10:45
НВР:
Ошутили.... толчок был сильней чем в сентябре, 8.32 утра............. Но как всегда в Бердске ни какие службы не были в курсе что же происходит.....Печально что обратититься у нас увы НЕ КУДА

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