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Горбачев: как можно было избежать распада СССР

13:00 29.10.2019 Фото: pixabay.com
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«Руководство самой большой республики в составе СССР — России во главе с Борисом Ельциным пошло по пути дезинтеграции. Возобладала линия на < ...> разъединение государства», — заявляет бывший советский лидер.

Горбачев: как можно было избежать распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев уверен, что целостность СССР можно было сохранить

Бывший советский лидер Михаил Горбачев уверен, что целостность СССР можно было сохранить, и рассказал, как пытался это сделать.
«Мое глубокое убеждение состояло в том, что путь к политическому суверенитету республик, к их экономической самостоятельности, сохранению самобытности, развитию культуры лежал через обновление Союза, превращение его в демократическую, реальную, эффективную федерацию, которой республики делегируют часть своих полномочий», — вспоминает он в своей новой книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира», которая скоро должна появиться в продаже.
Горбачев отметил, что решающим шагом на этом пути должен был стать новый Союзный договор, подписание которого в 1991 году сорвал августовский путч, и подчеркнул, что «до конца боролся за единство страны».

«Руководство самой большой республики в составе СССР — России во главе с Борисом Ельциным пошло по пути дезинтеграции. Возобладала линия на < …> разъединение государства», — заявляет бывший советский лидер.

Тяжелые последствия этого очень скоро ощутили на себе десятки миллионов людей, добавляет он. «Никого не должно удивлять, что согласно всем опросам общественного мнения большинство россиян сожалеют о распаде Союза, а 1990-е годы считают самым тяжелым периодом в своей жизни», — резюмирует политик.
Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил о завершении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

Источник: РИА Новости

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