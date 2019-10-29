Горбачев: как можно было избежать распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев уверен, что целостность СССР можно было сохранить, и рассказал, как пытался это сделать.
«Мое глубокое убеждение состояло в том, что путь к политическому суверенитету республик, к их экономической самостоятельности, сохранению самобытности, развитию культуры лежал через обновление Союза, превращение его в демократическую, реальную, эффективную федерацию, которой республики делегируют часть своих полномочий», — вспоминает он в своей новой книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира», которая скоро должна появиться в продаже.
Горбачев отметил, что решающим шагом на этом пути должен был стать новый Союзный договор, подписание которого в 1991 году сорвал августовский путч, и подчеркнул, что «до конца боролся за единство страны».
Тяжелые последствия этого очень скоро ощутили на себе десятки миллионов людей, добавляет он. «Никого не должно удивлять, что согласно всем опросам общественного мнения большинство россиян сожалеют о распаде Союза, а 1990-е годы считают самым тяжелым периодом в своей жизни», — резюмирует политик.
Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил о завершении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Источник: РИА Новости