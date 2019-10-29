Генплан Бердска: попытка №2
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Генплан Бердска: попытка №2

11:18:3510/29/2019
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Ожидается, что на очередной сессии 7 ноября депутаты рассмотрят вопрос о принятии генплана Бердска.


Народные избранники планировали рассмотреть его 26 сентября, но сняли с повестки: оказалось, что некоторые аспекты потребовали доработки. Сейчас вопрос готовят вынести на сессию во второй раз. Начальник управления градостроительства Фёдор Каравайцев вновь ходит на заседания депутатских комитетов и отвечает на вопросы народных избранников.


По обновлённому генплану основное развитие получит южное направление. Также запланирована реконструкция территории частного сектора центральной части Бердска. Второй постулат был заложен ещё в предыдущем варианте генплана. Однако насильно сносить дома никто не станет. Застройщикам придётся договариваться с домовладельцами и выкупать у них участки.


По словам председателя депутатского комитета по промышленности Владимира Голубева, для сноса домов потребуется не менее 200 млн рублей – огромные деньги для такого участка. Однако если не утвердить генплан, застройщики вообще ничего не смогут возвести. Председатель комитета по социальным вопросам Людмила Чуркина напомнила, что городу нужно развиваться.


Кроме этого разработчики наметили расшить улицу Горького, создав возможность добираться до южных микрорайонов без пробок. Для этого, по оценке Фёдора Каравайцева, нужно снести не более 50 домов.


Депутат Николай Сычёв зачитал выдержку из Конституции РФ о незыблемости частной собственности. Фёдор Васильевич ответил, что жители домов, оказавшихся за красной линией, получат положенную по закону компенсацию.


Депутат Михаил Овсепян спросил о выездах из Нового посёлка. Фёдор Каравайцев указал лишь на улицу Новосибирскую: остальные транспортные артерии слишком заужены. В итоге депутаты Людмила Чуркина, Виктор Мысак и Михаил Овсепян проголосовали за вынесение вопроса о генплане на сессию. Против высказался лишь Николай Сычёв.


Фото автора


Источник: svidetel24.info

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