Гараж с кокаином, гашишем и «синтетикой» нашёл наркоконтроль в Бердске

Задержанным арендаторам гаражного бокса, двум жителям Бердска в возрасте 24 и 25 лет, как сообщают в полиции региона, грозит по вменяемой им статье УК вплоть до пожизненного лишения свободы.
— Подозреваемых задержали в Новосибирском районе на Краснояровском шоссе, — комментируют произошедшее в управлении МВД России по Новосибирской области. — Задержание проводилось при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» регионального главка МВД.
При личном досмотре одного из задержанных полицейские обнаружили наркотическое средство синтетического происхождения массой около 970 граммов, предназначенное для сбыта.
В дальнейшем из тайников-закладок, сооруженных задержанными в разных районах Новосибирска и Новосибирской области, а также в гаражном боксе, арендованном фигурантами в Бердске, полицейские изъяли 460 граммов «синтетики» и 12,6 грамма кокаина.
Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские предотвратили сбыт фигурантами через тайник-закладку синтетического наркотического средства массой около 958 граммов. Всего из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 2400 граммов наркотических средств.
— Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, — рассказывают в полиции региона. — Задержанным предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование, устанавливаются каналы поставки наркотиков в Новосибирскую область.
Фото МВД России по Новосибирской области
Источник: svidetel24.info