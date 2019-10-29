Завершили дорогу к детскому саду в Южном микрорайоне Бердска
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Завершили дорогу к детскому саду в Южном микрорайоне Бердска

11:51:2510/29/2019
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Замглавы Бердска по вопросам ЖКХ Владимир Захаров сообщил о завершении строительства дороги к детсаду в Южном микрорайоне.


Там сделаны парковки, примыкания и заезды, работает светофор. Объект запланировали сдать в эксплуатацию на этой неделе. Детский садик при школе уже сдан и сейчас его руководителям осталось лишь получить лицензию.


Дорогу к детсаду в микрорайоне Южном построила новосибирская компания «Дорсиб плюс». Подрядчик обустроил 400 метров автомобильной дороги по улице Возрождения. Второй участок примерно такой же длины построили по улице Купца Горохова: на участке от перекрёстка с улицей Возрождения до пересечения с улицей Поэта Сорокина. Третий отрезок протяжённостью 200 метров находится по улице Поэта Сорокина.


Работы на трёх участках дороги к школе обошлись в 74 млн рублей. Средства выделены по государственной программе «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах».


Фото Сергея Болдырева


Источник: svidetel24.info

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