Завершили дорогу к детскому саду в Южном микрорайоне Бердска

Замглавы Бердска по вопросам ЖКХ Владимир Захаров сообщил о завершении строительства дороги к детсаду в Южном микрорайоне.
Там сделаны парковки, примыкания и заезды, работает светофор. Объект запланировали сдать в эксплуатацию на этой неделе. Детский садик при школе уже сдан и сейчас его руководителям осталось лишь получить лицензию.
Дорогу к детсаду в микрорайоне Южном построила новосибирская компания «Дорсиб плюс». Подрядчик обустроил 400 метров автомобильной дороги по улице Возрождения. Второй участок примерно такой же длины построили по улице Купца Горохова: на участке от перекрёстка с улицей Возрождения до пересечения с улицей Поэта Сорокина. Третий отрезок протяжённостью 200 метров находится по улице Поэта Сорокина.
Работы на трёх участках дороги к школе обошлись в 74 млн рублей. Средства выделены по государственной программе «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах».
Фото Сергея Болдырева
Источник: svidetel24.info