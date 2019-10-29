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Apple выпустила наушники AirPods Pro с шумоподавлением

21:13 29.10.2019 Фото: © Apple Inc
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AirPods Pro устойчивы к воздействию пота и воды, а также могут проработать до пяти часов в режиме прослушивания музыки.

Apple выпустила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Apple выпустила наушники AirPods Pro с шумоподавлением

AirPods Pro устойчивы к воздействию пота и воды, а также могут проработать до пяти часов в режиме прослушивания музыки.
Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro с активным шумоподавлением. Предзаказ можно оформить уже сейчас, говорится в сообщении компании.

«К каждой паре наушников прилагаются мягкие гибкие силиконовые вкладыши трех размеров, принимающие нужную форму в соответствии с уникальной геометрией уха пользователя. Наушники надежно фиксируются и отлично блокируют внешние шумы, создавая иммерсивное звучание», — рассказали разработчики.

Активировать шумоподавление или переключиться на «Прозрачный режим» можно с помощью датчика на корпусе наушников. При использовании «Прозрачного режима» пользователь услышит некоторые звуки внешнего мира. «Это позволяет, например, услышать шум приближающегося автомобиля во время пробежки или не пропустить важное объявление в транспорте по пути на работу», — указали в компании.

AirPods Pro устойчивы к воздействию пота и воды, а также могут проработать до пяти часов в режиме прослушивания музыки: до 4,5 часа с активным шумоподавлением и 3,5 в режиме разговора. С помощью футляра со встроенной зарядкой это время можно продлить до 24 и 18 часов соответственно.

Мировые продажи наушников начнутся 30 октября. В России AirPods Pro можно будет купить в ноябре за 20 990 рублей.

Источник: ТАСС

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