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Сталин приказал снимать детские мультфильмы в СССР

18:00 29.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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На студии «Союзмультфильм» со времени ее основания и до распада СССР было снято более 1,5 тыс. мультфильмов рассказали на лекции в музее Бердска.

Сталин приказал снимать детские мультфильмы в СССР
Советская мультипликация родилась как взрослое искусство

28 октября в бердском историко-художественном музее прошла лекция «Советская анимация от 1920-х до 1980-х годы».
— Мы сегодня будем смотреть мультики, говорить о мультиках, но не как искусстве для детей, — начала лекцию специалист по визуальной истории и руководитель музея БРЗ и мемориального музея Владлена Бирюкова Валентина Васильева.
Советская мультипликация родилась как взрослое искусство. Первые 10 лет и ни у кого в мыслях не было, что это может быть детское искусство. Снимали агитки и пропагандировали советскую власть.

В 1929 году появился первый детский советский мультфильм «Почта». Все с удивлением обнаружили, что мультипликации – очень даже детское искусство. И мультипликаторы берутся за сказки.
В 20-е годы они работала по отдельным цехам в разных городах. Первые советские мультипликаторы в 1920-е годы — это Дзига Вертов, Николай Ходатаев, Юрий Меркулов.

«Снежная королева» — призер многочисленных международных фестивалей
Сталин окончательно пришел к власти и начал индустриализацию с 1928 г. Принято решение создать крупную мультстудию только для детей.
— В это время мы дружили с Америкой и перенимали у них опыт.
Проект «Советский Голливуд» не построили, микояновские котлеты не стали гамбургерами. Зато в 1936 году появился «Союзмульфильм», — рассказала историк.
В то время ведущая мультстудия была студия Уолта Диснея. Туда послали делегацию. Она и по устройству подходила к индустриализации своим конвейерным методом производства.
Каждый художник выполнял определенную операцию, как на конвейере. Один прорисовывал детальки, другой их закрашивал.
В 40-е начинается война, мультипликаторы уходят на фронт и «Союзмультфильм» эвакуируют в Самарканд, где снимают боевые агитки для фронта.
С конца 40-х начинается выпуск цветных мультфильмов. Пятидесятые годы — расцвет мультипликации. В Америке вышла «Золушка», «Алиса в стране чудес», «Питер Пэн». В нашей стране — «Снежная королева», «12 месяцев», «Аленький цветочек». Кстати, история про Кая и Герду получила призы в Каннах, Лондоне, Венеции.
Как рассказала лектор, в это время идет процесс борьбы с космополитизмом. И на «Союмультфильме» тоже решили поискать. Если не нашел сам космополит, то посадят тебя. Вспомнили, что висит портрет Уолта Диснея в кабинете у товарища Александрова. Обвинили его, он уволился от греха подальше.

Скромный бухгалтер убил соседку
С конца 1940-х годов на студии официально вводится “метод съемочных бригад”, когда над одной картиной работает постоянная съемочная группа. Взбунтовались по поводу расширения тем, жанров и зрительской аудитории мультипликаторы в конце 1950-х годов. Одни из самых ярких — мультфильмы «Баня» (критика бюрократизма) и «История одного преступления» — это борьба с хамством. Хрущев призывал бороться с этим явлением.
Тихого, скромного бухгалтера соседи своим поведением довели, что он убил одну из соседок. Эта история легла в основу сюжета мультика, который снял выдающийся режиссер-мультипликатор Федор Хитрук. Его «Винни-Пух» стал классикой советской анимации.

Поезд-романтик и бутылка
Раньше герои были только с коллективом. С 60-х годов начинают появляться герои-одиночки, которые очень отличаются от всех окружающих. Винни-Пух, Карлсон, демонстрирующие, что нормально и хорошо быть не таким как все и жить по своим правилам.
Например, паровозик Ромашково. У него поезд по расписанию, а он остановился и ландыши собирает. Такой он романтик и милашка, и пассажиры сначала возмущались, потом вместе собирали цветы.
— Мультипликаторы — веселые ребята, любят похулиганить.
К примеру, в «Катерке» приносят газеты, и они очень веселятся. Три мужчины, что они так радуются? Газетам? Там с краю стоит корзиночка с бутылкой и там явно не лимонад,- поведала Валентина.

Волк — парень с рабочей окраины
Искусство мультипликации показывало, что каждый имеет право на частную жизнь. Нет социальной окраски. Мы не знаем, где работает Волк и Заяц.
Почему Волк более любим? Режиссер Котеночкин в своих воспоминаниях пишет, что если Заяц получился сразу, Волк долго не удавался. И однажды он увидел парня с длинными черными волосами, толстыми губами, с сигаретой, и он понял, что именно таким должен быть его герой-парень с рабочей окраины. Для большинства он родной. Заяц из обеспеченной семьи не вызывал симпатии.
Еще один интересный факт. В «Ну, погоди!» изначально Волка должен озвучивать Высоцкий. Владимир на ура принял эту новость и хотел написать для него песню. Но он был под запретом, и утвердили Папанова. В качестве маленького подарочка великому артисту в первой серии Волк насвистывает мелодию песни «Вертикаль» «Если друг оказался вдруг», когда лезет по канату к Зайцу.
— Советская школа мультипликации — одна из лучших в мире. Были высокие требования к мультфильмам для детей. В их создании принимали участие профессионалы высокого уровня, в том числе — ведущие актеры страны. При приемке сценария и готового мультфильма присутствовали педагоги, которые могли вносить рекомендации. Поэтому эти мультфильмы и сегодня любят и дети, и взрослые,- подчеркнула Валентина Васильева.

Автор видео Елена Белоусова

Автор видео Елена Белоусова

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